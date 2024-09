Η κακοκαιρία Μπόρις σαρώνει την Ευρώπη: Εικόνες αποκάλυψης - Κίνδυνος από την άνοδο του Δούναβη

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι πρωτοφανείς πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Μπόρις προσλαμβάνουν επικές διαστάσεις.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 19, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθούν, καθώς υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός αγνοουμένων.

Τσεχία, Αυστρία Πολωνία, και Ουγγαρία προειδοποιούν πως τα χειρότερα είναι μπροστά, καθώς υπερχειλίζουν διαδοχικά όλοι οι ποταμοί με μεγαλύτερο κίνδυνο να αποτελεί ο Δούναβης. Είναι ενδεικτικό ότι στην Ουγγαρία φουσκώνει 1 μέτρο ανά 24 ώρες!

Οι περιοχές στα σύνορα Τσεχίας-Πολωνίας είναι από τις πιο βαριά πληγείσες, καθώς οι ορμητικοί ποταμοί, γεμάτοι με φερτά υλικά, ισοπέδωσαν πόλεις και κατέστρεψαν γέφυρες.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Στην πόλη Οστράβα της βορειοανατολικής Τσεχίας, η ρήξη ενός φράγματος σε ποταμό προκάλεσε πλημμύρες στη βιομηχανική περιοχή της πόλης.

Πολωνία

Στην Πολωνία, ο δήμαρχος της πόλης Νίσα , ζήτησε από τους 44. 000 κατοίκους να κατευθυνθούν προς υψηλότερα σημεία, αναφέροντας τον κίνδυνο κατάρρευσης αναχώματος από μια κοντινή λίμνη.

epa11609727 A boat is seen on a platform in the flooded resort village of Venek by the overflowing Danube River, near Gyor, on the border with Slovakia, in northwest Hungary, 17 September 2024. The Danube's water level is expected to rise by one meter each day. Floods caused by heavy rains brought by Storm Boris have caused at least 18 dead across central and eastern Europe since 13 September. EPA/GERGELY JANOSSY HUNGARY OUT