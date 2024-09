Η κακοκαιρία Boris σαρώνει την Ευρώπη: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι και εικόνες καταστροφής

Περισσότεροι ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη ξεχείλισαν σήμερα προκαλώντας πλημμύρες οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία ενώ πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Μερικές γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής.

Μολονότι τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας - Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας έκανε να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ, σε απόσταση 230 χλμ. ανατολικά της Πράγας και με πληθυσμό σχεδόν 10.000 κατοίκων, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας, ανέφερε ο δήμαρχός της με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook.

Πλημμυρισμένα τμήματα της βορειοανατολικής τσεχικής περιφερειακής πρωτεύουσας Οστράβα ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας που εξασφαλίζει θέρμανση και ζεστό νερό στην πόλη, καθώς και δύο χημικά εργοστάσια.

epa11606433 An aerial picture taken with a drone shows flooded Skidzin village, southern Poland, 15 September 2024. The southern regions of Poland are experiencing record rainfall and severe flooding caused by heavy rains from the Genoese depression "Boris", which reached Poland on Thursday, September 12. People in flooded areas of the region are being forced to evacuate, and water is flooding villages and towns. River levels are at or above alarming levels. Poland's prime minister confirmed on September 15 that one person had died as a result of the flooding. EPA/MICHAL MEISSNER POLAND OUT