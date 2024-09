Ισραήλ: Διαδήλωση συγγενών των ομήρων – «Κύριος θάνατος» ο Νετανιάχου το σύνθημα {εικόνες}

Οι συγγενείς των ομήρων πραγματοποίησαν διαδηλώσεις το βράδυ του Σαββάτου 31/8 στο Τελ Αβίβ αποκαλώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «κύριο Θάνατο» μετά και την αποκάλυψη ότι είπε στο προχθεσινό υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ότι προτάσσει το ζήτημα του διαδρόμου Φιλαδέλφεια έναντι του ζητήματος των ομήρων.

Η αναφορά είχε προκαλέσει τη σύγκρουσή του με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ο οποίος, σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ στο Ισραήλ, είχε πει ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει, και εάν θέλει να σκοτώσει επίσης τους ομήρους μια αναφορά η οποία προκάλεσε την αντίδραση άλλων υπουργών.

epa11576372 A demonstrator covered in fake blood and holding the national flag takes part in a protest calling for the immediate release of the Israeli hostages held by Hamas in Gaza, next to the Kirya in Tel Aviv, Israel, 31 August 2024. According to the Israeli Defence Forces (IDF), 107 Israeli hostages remain in captivity in the Gaza Strip. Rallies in Israel have been critical of the Israeli government's handling of the crisis, demanding the immediate release of all hostages. EPA/ATEF SAFADI