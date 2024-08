Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η «επανάσταση» - Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης στο Παρίσι (φώτος)

Περίπου 4.400 αθλητές, 168 αποστολών πρόκειται να λάβουν μέρος στα 22 παραολυμπιακά αθλήματα, διαγωνιζόμενοι για συνολικά 549 χρυσά μετάλλια στο Παρίσι

Μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης σηματοδότησε την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 την Τετάρτη, καθώς οι αθλητές παρέλασαν κατά μήκος της Λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και την Πλατείας Κονκόρντ ενώ η ολυμπιακή φλόγα άναψε ξανά στον Κήπο του Κεραμεικού δίπλα στον Σηκουάνα.

Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε εκτός σταδίου, για πρώτη φορά, στη γαλλική πρωτεύουσα.

epa11570223 Redcar singer performs during the Opening Ceremony of the Paris 2024 Paralympic Games in Paris, France, 28 August 2024. The Paralympic Games of Paris 2024 will be held from August 28 to September 8 2024. EPA/Teresa Suarez

epa11570224 Redcar singer performs during the Opening Ceremony of the Paris 2024 Paralympic Games in Paris, France, 28 August 2024. The Paralympic Games of Paris 2024 will be held from August 28 to September 8 2024. EPA/Teresa Suarez

Το κύριο μέρος της τελετής διεξήχθη στην Πλατεία Κονκόρντ, υπό τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, στην καρδιά της πόλης, μετά από μια παρέλαση κατά μήκος της Λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων από την εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου.

Οι διοργανωτές υπολόγισαν ότι θα ήταν παρόντες 65.000 άτομα, με τους θεατές να μπορούν να παρακολουθήσουν την παρέλαση δωρεάν.

epa11570065 A general view during the opening ceremony of the 2024 Paris Summer Paralympics Games in Paris, France, 28 August 2024. The Paralypmics Games will take place from 28 August 2024 to 8 September 2024. EPA/ENNIO LEANZA

Η πρώτη από τις 11 ημέρες αγώνων διεξάγεται σήμερα, καθώς η Γαλλία φιλοξενεί για πρώτη φορά θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Περίπου 4.400 αθλητές, 168 αποστολών πρόκειται να λάβουν μέρος στα 22 παραολυμπιακά αθλήματα, διαγωνιζόμενοι για συνολικά 549 χρυσά μετάλλια στο Παρίσι.

Ο Tony Estanguet, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Παρισιού 2024, είπε ότι η τελετή έναρξης αντιπροσώπευε την έναρξη μιας «παραολυμπιακής επανάστασης» με πρωταγωνιστές τους αθλητές «Αυτό που σας κάνει επαναστάτες είναι ότι, όταν σας είπαν ”όχι”, αλλά δεν παραιτηθήκατε. Συνεχίσατε», είπε ο Estanguet απευθυνόμενους στους αθλητές.

«Απόψε, μας προκαλείτε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε τη στάση μας, να αλλάξουμε την κοινωνία μας για να δώσουμε επιτέλους σε κάθε άτομο την θέση που του αξίζει και δικαιούται. Κάθε συναίσθημα που μας κάνετε να νιώθουμε θα μεταφέρει ένα μήνυμα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ: Δεν έχετε όρια, οπότε ας σταματήσουμε να σας επιβάλλουμε όρια».

epa11570033 A handout photo made available by OIS/IOC shows a view of the Agitos on display on the Arc de Triomphe at sunset during the Parade of Athletess at the Opening Ceremony of the Paris 2024 Paralympic Games, Paris, France, 28 August 2024. EPA/Bob Martin for OIS/IOC HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Υπερθέαμα με πολλά μηνύματα

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Thomas Jolly είχε υποσχεθεί ότι η τελετή έναρξης θα ήταν «ένα θέαμα που θα αναδείξει τους Παραολυμπιακούς αθλητές και τις αξίες που ενσαρκώνουν».

Η διοργάνωση της εκδήλωσης στην Πλατεία Κονκόρντ - τη μεγαλύτερη του Παρισιού -έθεσε, όπως αναφέρει το ΒΒC, το θέμα της ένταξης για τα άτομα με αναπηρία στην καρδιά της κοινωνίας.

Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν αθλητές σε βάρκες στον ποταμό Σηκουάνα στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων έλαβε χώρα μια παρέλασηκατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων.

Ο Γάλλος πρώην Παραολυμπιακός κολυμβητής Theo Curin ήταν ο πρωταγωνιστής του εναρκτήριου τμήματος, μεταφέροντας αθλητές σε ένα ταξί διακοσμημένο από τον Φρύγες - τη μασκότ του Παρισιού 2024 προσαρμοσμένη για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Μια σειρά από καλλιτεχνικές εκθέσεις με καλλιτέχνες με αναπηρίες τόνισαν κοινωνικά ζητήματα γύρω από τη συμπερίληψη, το παράδοξο ενός κόσμου που ισχυρίζεται ότι είναι χωρίς αποκλεισμούς, αλλά παραμένει γεμάτος προκαταλήψεις.

Μπλε, λευκός και κόκκινος καπνός (τα χρώματα της γαλλική σημαίας) χρωμάτισαν τον ουρανό του Παρισιού ενώ η Γαλλίδα τραγουδίστρια Christine and the Queens ανέβηκαν επίσης στην κεντρική σκηνή.

O Jolly για τις μεγαλειώδεις σκηνογραφίες του, αυτή τη φορά μάλιστα συνεργάστηκε με χορευτές με αναπηρία, καθώς περίπου είκοσι από τους 150 συνολικά χορευτές, αντιμετωπίζουν προβλήματα: «Είναι εξαιρετικοί, πιο ικανοί από πολλούς ικανούς ανθρώπους, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά», σχολίασε.

Πηγή: HuffPost Greece