Μπαράκ Ομπάμα για Κάμαλα Χάρις: «Ναι, μπορεί» να κερδίσει τις προσεχείς προεδρικές εκλογές

Η Αμερική είναι «έτοιμη» για «την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις», έκρινε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στο βήμα του συνεδρίου της παράταξής του, καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να στέψουν την αντιπρόεδρο της χώρας υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Και «η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη για τη δουλειά», είναι κάποια «που πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος, 63 ετών, που εκφώνησε ομιλία με πολλές αιχμές εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου - του διάδοχου κ. Ομπάμα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ.

epa11557500 A delegate holds a political flag during the second night of the Democratic National Convention (DNC) at the United Center in Chicago, Illinois, USA, 20 August 2024. The 2024 Democratic National Convention is being held from 19 to 22 August 2024, during which delegates of the United States' Democratic Party will vote on the party's platform and ceremonially vote for the party's nominee for president, Vice President Kamala Harris, and for vice president, Governor Tim Walz of Minnesota, for the upcoming presidential election. EPA/WILL OLIVER