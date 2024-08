Πανσέληνος του Αυγούστου: Μαγεία από το Σούνιο έως το Σαν Πέδρο – Συγκλονιστικές φωτογραφίες

Εικόνες μαγείας χάρισε ανά τον κόσμο το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή ως Σούπερ Σελήνη, Σελήνη του Οξύρρυγχου ή Μπλε Φεγγάρι (αν και δίνει μία βαθυκόκκινη λάμψη στον ουράνιο θόλο), «σηκώθηκε» πάνω από ιστορικά μνημεία από την Αθήνα έως τη Σεούλ και από τη Βαρκελώνη έως το Σαν Πέδρο.

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο, κατά το οποίο το φεγγάρι εμφανίζεται έως και 14% μεγαλύτερο και 30% πιο φωτεινό σε σχέση με μια απλή πανσέληνο.

Fly me to the Moon – Ένα αεροπλάνο στους ουρανούς της Δανίας – Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS