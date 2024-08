«Χρυσές» επιδόσεις: Πώς εξαργυρώνουν οι Ολυμπιονίκες την επιτυχία τους στο Παρίσι

Οι εποχές που οι κορυφαίοι αθλητές επέστρεφαν από τους Ολυμπιακούς αγώνες δαφνοστεφανομένοι αλλά φτωχοί, φτάνουν επιτέλους στο τέλος τους.

Για χρόνια, οι προσπάθειες και οι αγωνίες των αθλητών σπάνια εξαργυρώνονταν από τους ίδιους, καθώς το να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο στο στήθος ήταν και παραμένει μια πατριωτική και λιγότερο οικονομική υπόθεση.

Το περίφημο «για την Ελλάδα ρε γαμώτο» της Βούλας Πατουλίδου στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης «εξαργυρώθηκε» με μια θέση στις ένοπλες δυνάμεις ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με μια θέση σε πανεπιστημιακή σχολή.

Όμως, πλέον, όλο και περισσότεροι αθλητές ανά τον κόσμο, με τους Αμερικανούς να ανοίγουν διάπλατα τον δρόμο, αντιλαμβάνονται ότι η σκληρή και δύσκολη καριέρα που με κόπο συνεχίζουν, μπορεί και πρέπει να τους αποδίδει και οικονομικά. Όταν μάλιστα οι εταιρείες που διαφημίζονται μέσα από τις δικές τους προσπάθειες κερδίζουν πολλά περισσότερα.

epa11535216 (from L) Silver medalist Julien Alfred of Saint Lucia, gold medalist Gabrielle Thomas of the USA and bronze medalist Brittany Brown of the USA during the medal ceremony for the Women 200m final of the Athletics competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 07 August 2024. EPA/FRANCK ROBICHON