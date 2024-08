Βρετανία: Με εξειδικευμένο «μόνιμο στρατό» απαντά ο Στάρμερ στην κλιμάκωση της ακροδεξιάς βίας

Η αστυνομία έχει προβεί μέχρι στιγμής σε 378 συλλήψεις

«Αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι βία» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κιρ Στάρμερ για τις βίαιες κινητοποιήσεις ακροδεξιών οργανώσεων σε όλη τη Βρετανία τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ -η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία κοριτσια 6,7 και 9 ετών- τα fake news που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος για το έγκλημα ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία, πυροδότησε τα χειρότερα επεισόδια εδώ και 13 χρόνια στη χώρα.

Περισσότερες από 370 συλλήψεις έλαβαν χώρα στον απόηχο των βίαιων ταραχών των τελευταίων ημερών: λεηλασίες σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, επιθέσεις εναντίον τεμενών, πλιάτσικο σε καταστήματα.

Η αστυνομία έχει προβεί μέχρι στιγμής σε 378 συλλήψεις από τότε που ξέσπασαν οι ταραχές την περασμένη εβδομάδα και ο συνολικός αριθμός αναμένεται να αυξάνεται κάθε μέρα, δήλωσε το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC).

«Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι υπάρχει μια ενιαία και ισχυρή αστυνομική απάντηση σε όλη τη χώρα και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αταξία και να σας κρατήσουμε ασφαλείς» δήλωσε ο επικεφαλής του NPCC, Γκάβιν Στίβενς.

«Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 378 συλλήψεις και αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται κάθε μέρα, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν να εντοπίζουν τους εμπλεκόμενους και να συνεχίζουν να συλλαμβάνουν τους υπεύθυνους. Οι εργασίες συνεχίζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να γίνει αυτό και οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ήμασταν ξεκάθαροι ότι δεν πρόκειται για δραστηριότητα διαμαρτυρίας ή για ανθρώπους που ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Είναι περιττή βία και έχουμε δει σημαντικούς κοινοτικούς κόμβους, όπως ένα Γραφείο Συμβουλών Πολιτών και μια βιβλιοθήκη, να καταστρέφονται ολοσχερώς» σημείωσε ο Στίβενς.

«Δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία» λέει ο Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υποσχέθηκε «γρήγορες» καταδίκες και ανάπτυξη ειδικών αστυνομικών στους δρόμους, ως απάντηση στην ολοένα και αυξανόμενη ακροδεξιά βία. Μετά το πέρας μιας συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ανακοίνωσε την κινητοποίηση ενός «μόνιμου στρατού» εξειδικευμένων αστυνομικών για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Όποιο κι αν είναι το κίνητρό τους, αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία και δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον τεμενών ή εναντίον των μουσουλμανικών κοινοτήτων μας», είπε ο Στάρμερ. «Ο νόμος θα επιβληθεί σε ολική ισχύ σε βάρος εκείνων που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν» τόνισε.

Στην εξουσία εδώ και έναν μήνα, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως «απόλυτη» προτεραιότητά του είναι να μπει ένα τέλος στις ταραχές και ότι «οι ποινικές κυρώσεις θα είναι ταχείες», ενώ «θα διασφαλιστεί ότι οι δρόμοι θα είναι ασφαλείς για τους πολίτες», μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Από χθες το απόγευμα είχε προειδοποιήσει ότι οι ταραξίες «θα μετανιώσουν» που συμμετείχαν στα επεισόδια των τελευταίων ημερών.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στο Σάουθπορτ την επομένη της επίθεσης με μαχαίρι σε αυτήν την πόλη, με φόντο τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που διαψεύστηκαν στη συνέχεια, σχετικά με τη θρησκεία και την καταγωγή του 17χρονου υπόπτου, Άξελ Ρουντακουμπάνα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με διώξεις για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επισήμως, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι γεννήθηκε στην Ουαλία, με τα ΜΜΕ να επιβεβαιώνουν ότι οι γονείς του κατάγονται από τη Ρουάντα.

Έπειτα από πολλές ημέρες συγκρούσεων ιδίως στο Λίβερπουλ (βορειοδυτικά), στο Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία) ή ακόμα και στο Μπρίστολ (νοτιοδυτικά), οι συγκεντρώσεις αυτές, με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά» ("Enough is enough") ως αναφορά στην άφιξη στη Βρετανία μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με σωσίβιες λέμβους, σηματοδοτήθηκαν από επιθέσεις εναντίον δύο ξενοδοχείων που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

