Μελέτη της Oxford Economics: Πόσο αξίζουν τα μετάλλια που δίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στους νικητές

Όλος ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων με τους 11.000 αθλητές να μάχονται για την κορυφαία διάκριση, ένα χρυσό μετάλλιο.

Φέτος, σύμφωνα με το Oxford Economics, τα χρυσά μετάλλια αποτελούνται από 523 γραμμάρια αργύρου, επικαλυμμένα με 6 γραμμάρια χρυσού. Τα ασημένια μετάλλια ζυγίζουν 525 γραμμάρια και είναι κατασκευασμένα από καθαρό ασήμι, ενώ τα χάλκινα μετάλλια ζυγίζουν 455 γραμμάρια και είναι κατασκευασμένα από χαλκό, κασσίτερο και ψευδάργυρο.

Τι αλλάζει φέτος

Ωστόσο τα φετινά ολυμπιακά μετάλλια θα αποκλίνουν ελαφρώς από την ιστορική τους παράδοση και θα συμπεριλάβουν ένα σιδερένιο κομμάτι από τον Πύργο του Άιφελ. Ενώ η αξία του σιδερένιου κομματιού του Πύργου του Άιφελ είναι ανεκτίμητη, τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των ολυμπιακών μεταλλίων έχουν συγκεκριμένες τιμές.

Εξαιρώντας την αξία του σιδερένιου κομματιού του Πύργου του Άιφελ, το οποίο θα τοποθετηθεί στο κέντρο κάθε ολυμπιακού μεταλλίου, η αξία κάθε χρυσού μεταλλίου κατά τη διάρκεια αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πάνω από χίλια δολάρια ΗΠΑ, συγκεκριμένα 1.027 δολάρια ΗΠΑ, ενώ τα ασημένια και τα χάλκινα μετάλλια αξίζουν 535 δολάρια και 4,6 δολάρια, αντίστοιχα.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες τα μετάλλια αυτά θα αξίζουν πολύ περισσότερο. Μέχρι το 2028, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, τα χρυσά μετάλλια θα έχουν αυξηθεί στα 1.136 δολάρια ΗΠΑ, ενώ τα ασημένια μετάλλια θα αξίζουν 579 δολάρια ΗΠΑ και τα χάλκινα μετάλλια 5,2 δολάρια ΗΠΑ.

Μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μπρίσμπεϊν το 2032, τα μετάλλια θα αξίζουν 1.612 δολάρια ΗΠΑ, 608 δολάρια ΗΠΑ και 6 δολάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα.

Εκτιμάται μάλιστα ότι η αύξηση της αξίας αυτών των μεταλλίων μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων. Οι προβλέψεις από την Global Commodity Forecast Service αποκαλύπτουν ότι τόσο οι τιμές των πολύτιμων όσο και των βιομηχανικών μετάλλων θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον.

epa11522924 Gold medalist Qinwen Zheng of China poses during the medal ceremony for the Women's Singles event at the Tennis competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Roland Garros in Paris, France, 03 August 2024. EPA/CAROLINE BLUMBERG