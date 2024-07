«Σε παρακολουθώ, μικρή»: Η τρυφερή ατάκα Μπάιντεν στην Κάμαλα Χάρις - Μιλάει πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του (βίντεο)

Ο 81χρονος Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τα στελέχη που τον πλαισίωναν όλο το προηγούμενο διάστημα να "αγκαλιάσουν" την αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις.

Καθώς οι εξελίξεις στο Δημοκρατικό κόμμα επιταχύνθηκαν και η Κάμαλα Χάρις, εκτός από τη δική του στήριξη, εξασφάλισε μέσα σε ένα 24ωρο και την απαιτούμενη στήριξη για να λάβει το χρίσμα του κόμματος της, ο Μπάιντεν δήλωσε παρών.

Ο 81χρονος Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο αρχηγείο της μέχρι πρότινος εκστρατείας του και ζήτησε από τα στελέχη που τον πλαισίωναν όλο το προηγούμενο διάστημα να "αγκαλιάσουν" την αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν έδωσε την υπόσχεση ότι "δεν πάει πουθενά" και είπε ότι θα είναι στο πλευρό της Χάρις "στο δρόμο για τον Λευκό Οίκο".

Η νέα υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, με τον σύζυγό της Ντάγκλας Έμχοφ.

"Σε παρακολουθώ, μικρή"

"Αν δεν είχα τον Covid, θα στεκόμουν και σήμερα στο πλευρό σου, εκεί μαζί σου", της είπε ο Μπάιντεν αλλά η ατάκα που είναι όλα ...τα λεφτά είναι το: "Σε παρακολουθώ, μικρή" που της είπε δύο φορές κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, δείχνονας πατρική έγνοια και φροντίδα για τη διάδοχό του στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά και διάθεση να δηλώσει ότι δεν τα παρατάει και θα είναι παρών. Ο Μπάιντεν με ένα τρυφερό "Σ'αγαπάω" έκλεισε τη συνομιλία.

"Κάμαλα για πρόεδρος" και "Yes, we can"

Η τηλεφωνική κλήση έγινε σε ανοιχτή ακρόαση καθώς εκτός από το μήνυμα προς τη Χάρις, ο Μπάιντεν ήθελε να απευθυνθεί και προς τους ανθρώπους που δούλεψαν για την δική του υποψηφιότητα.

"Ξέρω ότι τα νέα ήταν μια έκπληξη και δεν χωνεύονται εύκολα" τους είπε. "Αναρρώνω από τον Covid και για αυτό δεν μπορώ να είμαι μαζί σας" συμπλήρωσε, ενώ η φωνή του ακουγόταν βραχνή και σπασμένη.

Στο πρώην αρχηγείο του Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές σε αφίσες και άλλο προεκλογικό υλικό.

Το σύνθημα πλέον είναι: "Κάμαλα για πρόεδρος" και "Yes, we Κan" γραμμένο με "Κ" από το αρχικό του μικρού ονόματος της Κάμαλα, ένα σύνθημα που παραπέμπει στο σύνθημα του Μπαράκ Ομπάμα από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία, το περίφημο "Yes, we can".

