«Είμαστε έτοιμοι», δηλώνει ο Μακρόν για τους Ολυμπιακούς: Την Παρασκευή η Τελετή Εναρξης, μεταμορφώνεται το Παρίσι

Το απόγευμα της Παρασκευής τα βλέμματα όλου του πλανήτη θα στραφούν στο Παρίσι. Στην καρδιά του Παρισιού, τον Σηκουάνα, αφού για πρώτη φορά η Τελετή Εναρξης δεν θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά στην καρδιά της πόλης. Εν προκειμένω στο Παρίσι στον Σηκουάνα. Με σύνθημα «Ανοιχτοί Αγώνες».

