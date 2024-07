Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς κάλεσε τους Αμερικανούς να επιλέξουν «νέο» δρόμο

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, κάλεσε χθες Τετάρτη τους Αμερικανούς να «επιλέξουν νέο δρόμο», ψηφίζοντας τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο την 5η Νοεμβρίου, προτού αποδεχθεί επίσημα το χρίσμα της παράταξης.

Μίλησε για «βραδιά ελπίδας», για «εορτασμό αυτού που ήταν η Αμερική και, με τη χάρη του Θεού, θα ξαναγίνει σύντομα».

Ο 39χρονος γερουσιαστής του Οχάιο με ασυνήθιστο προφίλ είπε ακόμη από το βήμα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων πως η βραδιά αποτελεί «υπενθύμιση του ιερού καθήκοντος που έχουμε», της υπεράσπισης του αμερικανικού τρόπου ζωής, της «αμερικανικής εμπειρίας», «της επιλογής νέου δρόμου για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Ο «Τζέι Ντι», με κοστούμι και μπλε γραβάτα, διαβεβαίωσε πως το κόμμα οδεύει «ενωμένο» προς «τη νίκη», υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, με επίδεσμο στο αυτί, στο πελώριο στάδιο του Μιλγουόκι.

epa11484743 Republican vice presidential candidate Senator JD Vance of Ohio (L) hugs his wife Usha Vance (R) after delivering remarks during the third day of the Republican National Convention (RNC) at Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 17 July 2024. The convention comes days after a 20-year-old Pennsylvania man attempted to assassinate former president and current Republican presidential nominee Donald J. Trump. The 2024 Republican National Convention is being held 15 to 18 July 2024 in which delegates of the United States’ Republican Party select the party's nominees for president and vice president in the 2024 United States presidential election. EPA/ALLISON DINNER