Μπάλντουιν: Απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Χάτσινς

Σε κλάματα ξέσπασε ο Άλεκ Μπάλντουιν, όταν η δικαστής στο Νέο Μεξικό απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό στα γυρίσματα της ταινίας Rust.

Η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ εξέδωσε την απόφασή της την τρίτη ημέρα της δίκης του ηθοποιού για τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στις 21 Οκτωβρίου 2021, σχεδόν τρία χρόνια μετά το θάνατό της. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Μπάλντουιν είχε καταθέσει πρόταση για απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς δεν παρέδωσαν σωστά αποδεικτικά στοιχεία, με τη δικαστή να συμφωνεί ότι το κράτος αποκάλυψε ακατάλληλα στοιχεία στην υπεράσπιση. «Η απόκρυψη αυτών των πληροφοριών από το κράτος ήταν σκόπιμη και προμελετημένη. Δεν υπάρχει τρόπος ώστε το δικαστήριο να διορθώσει αυτό το λάθος», είπε.

epa11475325 US actor Alec Baldwin reacts at the conclusion of his trial on involuntary manslaughter at Santa Fe County District Court in Santa Fe, New Mexico, USA, 12 July 2024. In October 2021, on the New Mexico set of the Western movie 'Rust', a gun pointed by Baldwin discharged a live round, killing the film's cinematographer Halyna Hutchins and wounding its director. Baldwin's trial for involuntary manslaughter was dismissed by a judge on 12 July after she ruled that key evidence over a fatal shooting on the set of 'Rust' had been withheld from the defense. EPA/RAMSAY DE GIVE / POOL