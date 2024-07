Τι κέρδισε η Ουκρανία από τη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ: Από τα F-16 έως την «μη αναστρέψιμη πορεία ένταξης»

Η συμπλήρωση των 75 ετών από τη γέννηση του ΝΑΤΟ βρίσκει τη λεγόμενη «οικογενειακή» φωτογραφία να αποτελείται από ηγέτες, που στην πλειονότητά τους έχουν σοβαρότατες εσωτερικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν ή και έχουν αποδυναμωθεί από εκλογικά «ραπίσματα»: Από τον 81χρονο, Τζο Μπάιντεν που προσπαθεί μάταια να πείσει ότι έχει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές για ακόμη μία τετραετία στον Λευκό Οίκο, έως τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Όλαφ Σολτς, των οποίων η δημοτικότητα σε Γαλλία και Γερμανία καταρρέει.

epa11471775 (L-R) Kim Kun-hee, first lady of South Korea; Yoon Suk Yeol, South Korea's president; Volodymyr Zelenskiy, Ukraine's president; Olena Zelenska, Ukraine's first lady and Christopher Luxon, New Zealand's prime minister, converse during an arrival ceremony prior to a dinner with NATO allies and partners in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 10 July 2024. NATO leaders, who are meeting for a three-day NATO summit in Washington, will send five long-range air-defense systems for Ukraine, after President Volodymyr Zelenskiy asked for more help in the wake of stepped-up Russian strikes on his country. EPA/Graeme Sloan / POOL