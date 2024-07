Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο νοσοκομείο Παίδων - Διεθνής κατακραυγή

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, χθες Δευτέρα. Συγκλονίζουν οι προσπάθειες των εθελοντών, των γιατρών, των νοσοκόμων και φυσικά των διασωστών να εντοπίσουν επιζώτες από το φονικό πλήγμα στο νοσοκομείο παίδων Οχμαντίτ. Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Έξω από το παιδιατρικό νοσοκομείο του Κιέβου, μια ανθρώπινη αλυσίδα από εκατοντάδες ανθρώπους σχηματίστηκε αυθόρμητα, για να βοηθήσει τα σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν τα χαλάσματα και να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

epa11466666 Water donations at the site of a rocket strike on the 'Okhmadyt' children's hospital in Kyiv, Ukraine, 08 July 2024 amid the undoing Russian invasion. Russia massively attacked Ukraine with missiles 08 July, striking Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk and Kramatorsk. More than 40 missiles of different types were launched, striking residential buildings, infrastructure and the children's hospital. At least seven people were killed and 25 injured as result of shelling in Kyiv according to the State Emergency Service report. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Κάτοικοι της συνοικίας, τραυματιοφορείς, στρατιώτες και γιατροί, κάποιοι με αιματοβαμμένες νοσοκομειακές στολές, βρέθηκαν όλοι εκεί μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στο νοσοκομείο Οχμαντίτ, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

«Οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Σε αυτό το στάδιο είναι μάλλον αδύνατον να εργαστούμε εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολεξάντρ, ένας γιατρός.

Ο Πάβλο Γκολόβι, ένας 37χρονος οικογενειάρχης, έσπευσε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο γιος του, ο Βιατσεσλάβ, ηλικίας μόλις 3 ετών. Αποσβολωμένος, βρήκε το κτίριο κατεστραμμένο, με καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια. Κατά τύχη, ο γιος και η σύζυγός του δεν έπαθαν το παραμικρό. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας, τουλάχιστον δυο γιατροί σκοτώθηκαν και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν - μεταξύ αυτών είναι και δύο παιδιά.

Αφού ήχησαν οι αντιαεροπορικές σειρήνες, το πρωί, ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές και συνοδοί κατέφυγαν για ασφάλεια στο υπόγειο του κτιρίου. Στη συνέχεια «ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο και το ταβάνι του υπογείου κατέρρευσε εν μέρει», αφηγήθηκε η Νατάλια Σβίντλερ, 40 ετών, ο γιος της οποίας, ο Ιλία, επρόκειτο να χειρουργηθεί αυτήν την εβδομάδα. «Όλοι φοβήθηκαν, φυσικά. Όλοι άρχισαν να κλαίνε και να τρέχουν», πρόσθεσε.

epa11467093 Ukrainian experts carry debris from a rocket at the scene of a missile strike on a five-floor residential building in Kyiv, Ukraine, 08 July 2024, amid the Russian invasion. Russia massively attacked Ukraine with missiles on 08 July, striking the cities of Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk and Kramatorsk. More than 40 missiles of different types were launched, striking residential buildings, infrastructure, and a children's hospital. At least 33 people have been killed and 140 others injured across Ukraine, according to Ukraine's State Emergency Service (SESU). In Kyiv, where at least 22 people were killed and 74 others were injured, SESU added. EPA/DANYLO ANTONIUK