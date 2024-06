Πέθανε στα 90 του ο διάσημος ηθοποιός Bill Cobbs

Ο Κομπς ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του ’30, εγκαταλείποντας την καριέρα του ως πωλητής αυτοκινήτων

Ο βετεράνος ηθοποιός Bill Cobbs, ο οποίος εμφανίστηκε σε έργα όπως το «Μια Νύχτα στο Μουσείο» και το Sopranos, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όπως μετέδωσε το TMZ.

Κέρδισε βραβείο Daytime Emmy σε ηλικία 86 ετών για την καναδική τηλεοπτική σειρά Dino Dana, υποδυόμενος τον ηλικιωμένο γείτονα του πρωταγωνιστή.

Ο Κομπς ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του ’30, εγκαταλείποντας την καριέρα του ως πωλητής αυτοκινήτων για να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο του θεάματος.

Αφού ξεκίνησε από το θέατρο, μπήκε στον κινηματογράφο σε ηλικία 40 ετών με το επιτυχημένο αστυνομικό θρίλερ The Taking Of Pelham One Two Three.

Ο Κομπς πέθανε την Τρίτη στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον αδελφό του Τόμας, ο οποίος έκανε γνωστή την είδηση την Τετάρτη μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Πηγή: cnn.gr