Ολυμπιακοί Αγώνες/Παρίσι: Επικίνδυνη η ζέστη για την υγεία των αθλητών - Τι αναφέρει έκθεση

Η ζέστη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των αθλητών, ανέφερε έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων, προσθέτοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές διοργανώσεις των Αγώνων. Σχετικά άρθρα

Η έκθεση, με τίτλο "Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics", δημοσιεύτηκε χθες από τη Βρετανική Ένωση για τον Αειφόρο Αθλητισμό και τους Πρωταθλητές, μια οργάνωση που βοηθά τους αθλητές να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να εκτιναχθούν ξανά στα ύψη το ευρωπαϊκό καλοκαίρι, αφού σημείωσαν ρεκόρ το 2023, με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France να λέει ότι οι συνθήκες είναι πιθανό να είναι θερμότερες από τις κανονικές. Η ζέστη και η υγρασία ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου οι αθλητές, ακόμη και εκείνοι που ήταν συνηθισμένοι στην προπόνηση σε ζεστά κλίματα, το βρήκαν εξαιρετικά δύσκολο. «Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι είναι τώρα μπροστά μας και αξιοσημείωτες περιπτώσεις υπερβολικής ζέστης που υπονομεύει την υγεία και την απόλαυση των αθλητικών θεαμάτων έχουν αυξηθεί (από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο)», ανέφερε η έκθεση. «Το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σημαίνει ότι η απειλή ενός καταστροφικού καύσωνα είναι πολύ πραγματική», ανέφερε. Η έκθεση, η οποία εξέτασε δεδομένα των τελευταίων 100 ετών από τη φιλοξενία των Αγώνων στη Γαλλία το 1924, διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 3,1 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όταν παραδοσιακά διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Βρετανός παίκτης «ράγκμπι επτά» ανδρών, Τζέιμι Φαρντέιλ, προειδοποίησε για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές λόγω της ζέστης, προσθέτοντας: «Αυτό που κάνουμε είναι να πιέζουμε τους εαυτούς μας στα όριά μας και αν χρειαστεί να το κάνουμε σε συνθήκες που δεν είναι ασφαλείς, δεν νομίζω ότι ο αθλητής θα είναι ασφαλής».