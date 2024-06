Euro 2024: Καταγγελία του Κοσόβου στην UEFA για ρατσιστικά μηνύματα Σέρβων οπαδών στο παιχνίδι με την Αγγλία

Σε καταγγελία στην UEFA προχώρησε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Κοσόβου για τη συμπεριφορά Σέρβων φιλάθλων στον αγώνα με την Αγγλία, κάνοντας λόγο για επίδειξη σημαιών και συνθημάτων με σοβινιστικά και ρατσιστικά μηνύματα κατά του Κοσόβου.

Όπως γράφει το Sport24, το Κόσοβο ζητάει την πειθαρχική τιμωρία της σερβικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ως κατ’ επανάληψη παραβάτες αντίστοιχων υποθέσεων. Παράλληλα ζητά από τους διοργανωτές του Euro 2024 να αποφεύγει την ανάρτηση τέτοιων πανό στα επόμενα ματς, καθώς παραβιάζονται οι κανόνες της UEFA.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή του το Κόσοβο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τέτοιες ενέργειες δίνουν κίνητρα σε εθνικιστικές ομάδες για να απειλήσουν την ήδη εύθραυστη ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

The Football Federation of Kosovo has officially complained to UEFA about Serbian fans displaying political, chauvinistic, and racist messages against Kosovo during the Serbia-England match at Euro 2024. #NoToHate #Euro2024 pic.twitter.com/Agl7ptA5Fl— FFK (@FFK_KS) June 17, 2024