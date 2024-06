Οδηγός Euro 2024: Ολα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου

To 17o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή απλά το Euro 2024, ξεκινά απόψε το βράδυ (22:00) με την διοργανώτρια Γερμανία να αντιμετωπίζει την Σκωτία στην Allianz Arena, έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Πότε είναι ο τελικός;

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.

Ποια είναι τα φαβορί;

Η Αγγλία και η Γαλλία θεωρούνται ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Αγγλία έχει μονάχα μία φορά κερδίσει μεγάλο διεθνές τουρνουά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, όμως ήταν η φιναλίστ στο τελευταίο Euro όπου ηττήθηκε μέσα στο Γουέμπλεϊ από την Ιταλία στα πέναλτι με 3-2. Η Γαλλία ήταν η φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 όπου επίσης γνώρισε την ήττα στα πέναλτι με 4-2 από την Αργεντινή. Μία ιδιαίτερη συγκυρία είναι το γεγονός ότι μεγάλο αστέρι των Γάλλων είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης του Αγγλου, Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο 25χρονος Γάλλος επιθετικός θεωρείται ευρέως ο διάδοχος του Λιονέλ Mέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

WEMBLEY STADIUM, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - 2021/07/12: Ο Λεονάρντο Μπονούτσι της Ιταλίας κρατάει το τρόπαιο ενώ η ιταλική ομάδα πανηγυρίζει τη νίκη κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων στο τέλος του τελικού ποδοσφαιρικού αγώνα Uefa Euro 2020 μεταξύ της Ιταλίας και της Αγγλίας. Η Ιταλία κέρδισε 4-3 την Αγγλία μετά από πέναλτι. (Photo by Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

Ποια είναι η μορφή του τουρνουά;

Το τουρνουά αρχίζει με έξι ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι ομάδες κάθε ομίλου παίζουν μεταξύ τους μία φορά, με τρεις βαθμούς για νίκη, έναν βαθμό για ισοπαλία και κανέναν βαθμό για ήττα. Οι δύο πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο, καθώς και οι τέσσερις ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις στην τρίτη θέση, θα προκριθούν στη φάση των “16”. Από κει και πέρα όλα τα παιχνίδια στη φάση αυτή, τα προημιτελικά και τα ημιτελικά είναι νοκ-άουτ.

Ποιοι είναι οι όμιλοι του Euro 2024;

Όμιλος Α: Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Ελβετία

Όμιλος Β: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Αλβανία

Όμιλος Γ: Σλοβενία, Δανία, Σερβία, Αγγλία

Όμιλος Δ: Πολωνία, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία

Όμιλος Ε: Βέλγιο, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουκρανία

Όμιλος ΣΤ: Τουρκία, Γεωργία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία

Οπαδοί της Γεωργίας εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη νίκη της ομάδας τους στον τελικό του προκριματικού αγώνα ποδοσφαίρου για τα πλέι οφ του UEFA EURO 2024 μεταξύ της Γεωργίας και της Ελλάδας στην Τιφλίδα στις 26 Μαρτίου 2024. Η Γεωργία προκρίθηκε εις βάρος της Εθνικής μας ομάδας για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP) (Photo by GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images)