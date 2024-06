Bετεράνος του Β’ Παγκοσμίου ετών 100 παντρεύτηκε την 96χρονη ασγαπημένη του μετά το D-Day

Υπό τους ήχους του «I will always love you», του «Ave Maria» και της γκάιντας, ο Τέρενς και η αγαπημένη του Τζιν Σουέρλιν παντρεύτηκαν στην πόλη Carentan-les-Marais σε μια τελετή στην οποία συμμετείχαν δεκάδες καλεσμένοι

Mπορεί να ήταν η μακρύτερη αναμονή, αλλά το Σάββατο ο 100χρονος Αμερικανός βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Χάρολντ Τέρενς, παντρεύτηκε τη 96χρονη αρραβωνιαστικιά του στη Νορμανδία, λίγες μέρες μετά την 80ή επέτειο από την απόβαση στη βόρεια Γαλλία.

Υπό τους ήχους του «I will always love you», του «Ave Maria» και της γκάιντας, ο Τέρενς και η αγαπημένη του Τζιν Σουέρλιν παντρεύτηκαν στην πόλη Carentan-les-Marais σε μια τελετή στην οποία συμμετείχαν δεκάδες καλεσμένοι, ορισμένοι φορώντας στρατιωτικές στολές.

«Περίμενα 96 χρόνια για να βρω τον κατάλληλο άντρα και τώρα έχω έναν γάμο που μόνο μια βασίλισσα και ο βασιλιάς μπορούν να κάνουν», είπε η Τζιν.

Ο Τέρενς, ο οποίος φορούσε ένα γαλάζιο κοστούμι, μπήκε στην αίθουσα γάμου με χειροκροτήματα από την οικογένεια και τους φίλους. Η νεαρή δισέγγονή του σκόρπισε πέταλα λουλουδιών στο πάτωμα.

Ντυμένη στα σατέν ροζ, η Σουέρλιν έκανε την είσοδό της υπό τον ήχο του "I will always love you" της Whitney Houston. Το ζευγάρι ζει στη Φλόριντα.