Κατσαρίδες: Πώς κατέκλυσαν τον πλανήτη - Η ιστορία του «μισητού» παράσιτου

Tο ταξίδι των εντόμων ευθυγραμμίζεται στενά με τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, τον αποικισμό και τον πόλεμο

Η κατσαρίδα που βγήκε από την αποχέτευση του νεροχύτη σας και κρύφτηκε κάτω από το ψυγείο μπορεί να κατάγεται από τη Γερμανία ή οι πρόγονοί της να ενοχλούσαν τους ανθρώπους πριν από 2.000 χρόνια στη νότια Ασία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι το ταξίδι των εντόμων από την αναζήτηση σκουπιδιών στους αρχαίους ασιατικούς πολιτισμούς μέχρι τη «φιλοξενία» κάτω από το πάτωμα της κουζίνας σας ευθυγραμμίζεται στενά με τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, τον αποικισμό και τον πόλεμο.

Οι γερμανικές κατσαρίδες, επιστημονικά γνωστές ως Blattella germanica, είναι πανταχού παρούσες στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλο τον κόσμο. Τα ανθεκτικά παράσιτα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε επιστημονικά αρχεία πριν από 250 χρόνια στην Ευρώπη, εξ ου και το γερμανικό παρατσούκλι, αλλά τα στοιχεία για την προέλευσή τους είναι ακόμη λίγα.

Για να καταλάβουν πώς οι κατσαρίδες έφτασαν εκεί και εξαπλώθηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Δρ. Κιάν Ταγκ και οι συνεργάτες του ζήτησαν από επιστήμονες και ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης παρασίτων σε όλο τον κόσμο τοπικά δείγματα. Η ερευνητική ομάδα έλαβε 281 δείγματα γερμανικών κατσαρίδων από 57 τοποθεσίες σε 17 χώρες και μελέτησε το DNA τους για να ανιχνεύσει την εξέλιξή τους.

«Ο κύριος στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς ένα είδος μπορεί να ταξιδέψει μαζί με τους ανθρώπους και πώς η γενετική μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε το χαμένο κομμάτι των ιστορικών στοιχείων», λέει ο Τανγκ.

Χρησιμοποιώντας γονιδιωματικά δεδομένα από τα δείγματα ο Τανγκ προς έκπληξή του έμαθε ότι η γενεαλογία της κατσαρίδας χρονολογείται πολύ πιο πίσω από την Ευρώπη του 18ου αιώνα. Το έντομο εξελίχθηκε από την ασιατική κατσαρίδα επιστημονικά γνωστή ως Blattella asahinai, πριν από 2.100 χρόνια σύμφωνα με την έρευνά του.

Οι κατσαρίδες και οι εμπορικοί δρόμοι

Περίπου εκείνη την εποχή, υποθέτουν ο Τανγκ και οι συνάδελφοί του, οι άνθρωποι στη σημερινή Ινδία ή τη Μιανμάρ άρχισαν να φυτεύουν καλλιέργειες στο φυσικό περιβάλλον της ασιατικής κατσαρίδας. Τα έντομα προσαρμόστηκαν, μετατοπίζοντας τη διατροφή τους ώστε να περιλαμβάνει την ανθρώπινη τροφή, και στη συνέχεια μετέφεραν την περιοχή τους στα ανθρώπινα νοικοκυριά.

Μια χιλιετία αργότερα, καθώς το εμπόριο και η στρατιωτική δραστηριότητα αυξήθηκαν μεταξύ της νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής και αργότερα της Ευρώπης, οι κατσαρίδες εξαπλώθηκαν προς τα δυτικά, πιθανότατα μέσα από τα καλάθια μεσημεριανού φαγητού των στρατιωτών και των ταξιδιωτών.

Η γενετική ανάλυση της ομάδας μελέτης τοποθετεί την πρώτη είσοδο των εντόμων στην Ευρώπη περίπου 270 χρόνια πριν. Αυτή η εκτίμηση έρχεται κοντά στην εποχή που ο διάσημος Σουηδός γενετιστής Κάρολος Λινναίος τις περιέγραψε για πρώτη φορά το 1776, περίπου μια δεκαετία μετά τον επταετή πόλεμο στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια, οι κατσαρίδες έφτασαν από την Ευρώπη στην Αμερική πριν από περίπου 120 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι γερμανικές κατσαρίδες επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με το πού θα βρουν τροφή, μια συμπεριφορά που φαίνεται να είναι μοναδική μεταξύ των ειδών κατσαρίδων, δήλωσε ο Δρ Τανγκ, επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

«Τα έντομα αποτελούν μέρος του ιστού του ανθρώπινου πολιτισμού», δήλωσε η Δρ. Τζέσικα Γουέαρ, επιμελήτρια ασπόνδυλων ζωολογικών ειδών στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. «Εδώ και πολύ καιρό, γνωρίζουμε κατά κάποιον τρόπο ότι οι άνθρωποι μετακινούν πολλά είδη παρασίτων. Και γνωρίζουμε ότι οι υπερατλαντικοί εμπορικοί δρόμοι ήταν πιθανώς ο ένοχος για την εξάπλωση των γερμανικών κατσαρίδων. Αλλά το να δούμε πραγματικά αυτό να αντανακλάται στη γενετική υπογραφή αυτών των πληθυσμών, αυτό ήταν πολύ συναρπαστικό», λέει ο Δρ Τανγκ.

«Οι συνθήκες που επέτρεψαν στους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν - εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, εσωτερική θέρμανση - είναι πράγματα που επέτρεψαν επίσης στις κατσαρίδες να ευδοκιμήσουν», δήλωσε η Γουέαρ. «Με τη δημιουργία υπονόμων κάτω από τις πόλεις μας, δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε καλύτερο μπουφέ».

Ο Τανγκ επιθυμεί να μελετήσει τα πλήρη γονιδιώματα των εκατοντάδων δειγμάτων του για να μάθει πώς οι γερμανικές κατσαρίδες προσαρμόστηκαν με τόση επιτυχία στο ανθρώπινο περιβάλλον. «Για παράδειγμα, η γερμανική κατσαρίδα έχει ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα που δεν ανιχνεύεται σε πολλά άλλα παράσιτα», είπε. «Πώς μπορούν να εξελίσσονται τόσο γρήγορα; Είναι κάτι που υπάρχει ήδη στα γονίδιά τους, αλλά έχει αποκαλυφθεί λόγω των ανθρωπογενών πιέσεων;».

Τα έντομα επιδεικνύουν επίσης κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνώντας μεταξύ τους για το πού θα βρουν τροφή. Ο Τανγκ θέλει, επίσης, να ανακαλύψει αν και αυτή η ικανότητα είναι ένα χαρακτηριστικό επιβίωσης για το οποίο οι κατσαρίδες οφείλουν να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους.

Πηγή: cnn.gr