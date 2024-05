Βερολίνο: Επέμβαση της αστυνομίας σε πανεπιστημιακή κατάληψη για την Παλαιστίνη

Η βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση απομάκρυνσης διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από κτίριο του πανεπιστημίου Χούμπολτ της πρωτεύουσας της Γερμανίας που καταλήφθηκε προχθές Τετάρτη.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για περίπου 150 διαδηλωτές. Ορισμένοι έφυγαν οικειοθελώς, άλλοι απομακρύνθηκαν από αστυνομικούς, πρόσθεσε. Διαδήλωση κοντά στο κτίριο διαλύθηκε από αστυνομικούς.

Η διεύθυνση του πανεπιστημίου είχε δώσει προθεσμία στους διαδηλωτές να αποχωρήσουν ως τις 18:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας), προτού καλέσει την αστυνομία να επέμβει και να εκκαθαρίσει το κτίριο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, την κατάληψη οργάνωσε ο Φοιτητικός Συνασπισμός του Βερολίνου, διαμαρτυρόμενος, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, για τη «γενοκτονία» και τις «συνεχιζόμενες μαζικές δολοφονίες» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ.

Ασκηση πίεσης

Οι φοιτητές ζητούσαν, μεταξύ άλλων, από τα πανεπιστήμια του Βερολίνου να ενεργοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ν’ ασκήσουν πίεση στη γερμανική κυβέρνηση για την επιβολή εμπάργκο όπλων και για τον τερματισμό της γερμανικής, στρατιωτικής, οικονομικής και διπλωματικής βοήθειας στο Ισραήλ.

HAPPENING NOW: Riot police have begun to violently clear the crowds gathered outside the pro-Palestine Humboldt University student occupation in Berlin. Droves of police can be seen pushing peaceful protesters, many of them students, and harassing the press as they apparently… pic.twitter.com/I6Xh7v91cF