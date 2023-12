Ακυρώθηκε λόγω Κεμάλ ο τελικός του Σούπερ Καπ Τουρκίας - Οι Σαουδάραβες δεν επέτρεψαν τουρκικά εθνικά σύμβολα

Ακυρώθηκε λόγω Κεμάλ Ατατούρκ ο τελικός του Σούπερ Καπ Τουρκίας ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή (29/12) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η Γαλατάσαραϊ και η Φενέρμπαχτσε ενώ ταξίδεψαν κανονικά στη Σαουδική Αραβία για να παίξουν για τον τίτλο, ενημερώθηκαν από τους Σαουδάραβες ότι δεν θα επιτραπούν στο γήπεδο τα εθνικά σύμβολα της Τουρκίας.

We stand firmly behind both Galatasaray and Fenerbahçe in their decision to not play the Super Cup game in Saudi Arabia. 🇹🇷🇸🇦#Galatasaray #Fenerbahçe pic.twitter.com/IPY0FFhaDE