Μπλόκο του Όρμπαν στα 50 δισ. από την ΕΕ στην Ουκρανία - Νέα Σύνοδος τον Ιανουάριο

Η εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών χθες το απόγευμα ήταν μάλλον απρόσμενη: οι ηγέτες κατάφεραν να συμφωνήσουν για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, παρακάμπτοντας το βέτο της Ουγγαρίας που ναρκοθετούσε την όλη διαδικασία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν είχε καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του, λέγοντας ότι η Ουκρανία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που είχαν θέσει οι Ευρωπαίοι. Μάταια οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων Όλαφ Σολτς, Εμμανουέλ Μακρόν, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τον συνάντησαν πρωί-πρωί, για να κάμψουν τις ενστάσεις του. Ο ίδιος προσήλθε στις δηλώσεις του με την ίδια γραμμή. Γρήγορα κατάλαβε εντός της Συνόδου ότι ήταν απελπιστικά μόνος απέναντι σε 26 χώρες που ήθελαν να προωθήσουν την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, όσο και αν ο δρόμος προς την ένταξη είναι εξαιρετικά μακρύς και ανηφορικός.

Λίγο μετά τις 19:00, λοιπόν, η εκκρεμότητα έληξε με τον Όρμπαν εκτός αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς που συνέστησε στον Ούγγρο πρωθυπουργό να αποχωρήσει από την αίθουσα της Συνόδου, προκειμένου να υπάρξει ομοφωνία των παρισταμένων ηγετών και να μην τεθεί ζήτημα «βέτο». Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Όρμπαν το έπραξε, χωρίς να κερδίσει τίποτα παραπάνω επί της ουσίας. Το παραδέχθηκε ουσιαστικά και ο ίδιος εν συνεχεία, στις δηλώσεις του μετά την αποχώρηση του, λέγοντας ότι επέλεξε αυτή την ενέργεια, με δεδομένη τη θέση των υπολοίπων 26, έστω και αν ρητορικά επέμεινε στη διαφωνία του.

«Να κρατάς κλειστό το στόμα σου»

Είναι δεδομένο ότι ο Όρμπαν είχε φέρει πολλούς ηγέτες στα όρια τους σαν να μην έφταναν οι εσωτερικές διαφωνίες στην Ε.Ε. για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Η «στροφή» του, λοιπόν, επέτρεψε στην Ε.Ε. και την ηγεσία της να «γράψουν» μια διπλωματική νίκη.

Κάποιοι ηγέτες μετά τη συμφωνία ήταν πιο διπλωματικοί, όπως π.χ. ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Βαράντκαρ που εξέφρασε τον σεβασμό του για τον Όρμπαν. Η πιο αιχμηρή, όμως, ήταν η τοποθέτηση του Βέλγου πρωθυπουργού Αλεξάντερ Ντε Κροο. «Εφόσον είσαι μέρος της συζήτησης και συμφωνείς με την απόφαση, εκ των υστέρων πρέπει απλά να κρατάς κλειστό το στόμα σου», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους, πριν προσθέσει ότι «δεν θα έπρεπε να το έχω πει αυτό». «Το μόνο που μετρά είναι αν χρησιμοποιείς ή δεν χρησιμοποιείς το βέτο σου», υπογράμμισε.

