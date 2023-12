«Συλλογή από ακρότητες» που διέπραξαν Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα, παρουσιάζει το Associated Press

Βίντεο που «φαίνεται να έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους ίδιους τους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα», προκαλούν αντιδράσεις. Αιχμή οι εικόνες που σκόπιμα πυρπολούνται τρόφιμα και νερό από ισραηλινό ένστολο για να μην φτάσουν στους λιμοκτονούντες της Γάζας. Ανάλογες αντιδράσεις προκάλεσαν εικόνες βανδαλισμού ενός μαγαζιού με ελάχιστα παχνίδια στον προσφυγικό καταυλισμό της βόρειας Γάζας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press τα βίντεο «προκαλούν πονοκέφαλο στον ισραηλινό στρατό καθώς αντιμετωπίζει διεθνή κατακραυγή για τις τακτικές του και τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών αμάχων, την ώρα που στο εσωτερικό του Ισραήλ εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως η B’Tselem, καταγγέλλουν «κτηνωδίες από την κορυφή ως τον τελευταίο ένστολο του ισραηλινού στρατού».

Στρατιώτης βιντεοσκοπείται να μεταφέρει μουσουλμανικά χαλιά προσευχής σε ένα μπάνιο, άλλος ποζάρει κάτω από γκράφιτι με σύνθημα «Δικαστήριο του Χαν Γιούνις».

