Η συγκίνηση Βαλέσα για την επιστροφή Τουσκ στην πρωθυπουργία της Πολωνίας - Πανηγυρισμοί στις Βρυξέλλες

O Nτόναλντ Τουσκ επέστρεψε στον πρωθυπουργικό θώκο της Πολωνίας, σηματοδοτώντας την ευρωπαϊκή στροφή της χώρας και η συγκίνηση του Λεχ Βαλέσα στο κοινοβούλιο αποτελεί το κορυφαίο στιγμιότυπο μιας ιστορικής νίκης.

Μετά από εννέα χρόνια, ο Τουσκ καλείται να επαναφέρει την χώρα του σε ευρωπαϊκή πορεία, μια πορεία που η απερχόμενη κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέτσκι γέμισε με εμπόδια και κατέστησε την Πολωνία σχεδόν «μαύρο πρόβατο», μαζί με την Ουγγαρία του Ορμπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με 248 ψήφους υπέρ και 201 κατά, ο Τουσκ εδραίωσε την επιστροφή του σχεδόν δύο μήνες μετά την εκπληκτική νίκη που σημείωσε στις εθνικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου ένας συνασπισμός φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημειώνει το Politico.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πολωνικό λαό», δήλωσε ο Τουσκ στους πανηγυρίζοντες βουλευτές. «Ευχαριστώ την Πολωνία, αυτή είναι μια μεγάλη μέρα, όχι για μένα, αλλά για όλους εκείνους που για αυτά τα μακρά χρόνια πίστευαν βαθιά ότι θα είναι ακόμα καλύτερα, ότι θα διώξουμε το σκοτάδι, θα διώξουμε το κακό».

Η συγκίνηση του Λεχ Βαλέσα

Είναι μια στιγμή όμως, ένα στιγμιότυπο στην διάρκεια των πανηγυρισμών, το οποίο σηματοδοτεί την βαρύνουσα πολιτική σημασία της επιστροφής του κατεξοχήν ευρωπαϊστή Τουσκ στην πρωθυπουργία. Αυτή η στιγμή είναι η εμφανής συγκίνηση του, πρώην προέδρου της χώρας, Λεχ Βαλέσα.

Some highlights from today's session of the parliament. 1. Still thinking about seeing Lech Wałęsa in tears. pic.twitter.com/NOcLTb9bc3

Ο νομπελίστας Ειρήνης, Βαλέσα, το κίνημα Αλληλεγγύης του οποίου έβαλε τέλος στην κομμουνιστική Πολωνία το 1989, δήλωνε λίγους μήνες πριν, γιορτάζοντας τα 80ά του γενέθλια τον Σεπτέμβριο, ότι η κατάσταση υπό την εθνικιστική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη είναι «χειρότερη από κακή και ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι η απομάκρυνσή τους από την εξουσία».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ του Associated Press o Bαλέσα υποστήριξε την προσπάθεια Τουσκ να ανατρέψει τη συντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας. Παραμονή των εκλογών του Οκτωβρίου στην Πολωνία, δήλωνε ότι υποστηρίζει τον Τουσκ, επειδή τον θεωρεί «καλό πολιτικό» που κατανοεί τη νέα γενιά ψηφοφόρων στην χώρα.

Η Πολωνία ξανά σε ευρωπαϊκή τροχιά

Ο Τουσκ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 2007 έως το 2014 και στη συνέχεια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2014 έως το 2019 παρουσίασε τις προτεραιότητές του σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Παρασκευή, μπροστά στην διαφαινόμενη νίκη του.

Ένας βασικός στόχος θα είναι η απεμπλοκή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και άλλων 76,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα τακτικά αναπτυξιακά κονδύλια της ΕΕ.

Τα λεφτά έχουν μπλοκαριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως ότου η Πολωνία εκπληρώσει τα συμφωνηθέντα ορόσημα για την ανάκληση των αλλαγών στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που, κατά την άποψη των Βρυξελλών, έθεσαν τους δικαστές υπό πολιτικό έλεγχο, παραβιάζοντας την διάκριση των εξουσιών, βασική αρχή τουκράτους δικαίου.

Πανηγυρισμοί στις Βρυξέλες

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μοραβιέτσκι έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης με 266-190 στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, βάζοντας επισήμως τέλος στην οκταετή παραμονή του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) στην εξουσία.

Η παραπάνω εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο στον Τουσκ να σχηματίσει μια κεντρώα, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση από το κόμμα του Συνασπισμός Πολιτών, το φιλελεύθερο κόμμα Πολωνία 2050, το συντηρητικό αγροτικό Πολωνικό Λαϊκό Κόμμα και την Αριστερά.

Το γραφείο του προέδρου Αντρέι Ντούντα δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος να ορκίσει τη νέα κυβέρνηση από το πρωί της Τετάρτης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Τουσκ το βράδυ της Δευτέρας.

«Η εμπειρία σας και η ισχυρή δέσμευσή σας στις ευρωπαϊκές μας αξίες θα είναι πολύτιμες για τη σφυρηλάτηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης, προς όφελος του πολωνικού λαού», δήλωσε στο X. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.



Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.



I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc