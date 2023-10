Δύο νεκροί, 16 τραυματίες από πυρά στη Φλόριντα εν μέσω Halloween (βίντεο)

Η αστυνομία στην Τάμπα, στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα (νοτιοανατολικά), συνέλαβε ύποπτο που κατηγορείται για δυο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς, αφού πυρά προκάλεσαν χάος χθες Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τους συνολικά δεκαέξι τραυματίες, οι δεκαπέντε χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις αρχές.

BREAKING: Multiple people shot in a #shooting in Ybor City neighborhood in #Tampa, Florida



❗️Re-upload after a watermark has not been removed ❗️ pic.twitter.com/ohrBLK9Hec