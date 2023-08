Μαρκ Ζούκερμπεργκ Vs Έλον Μασκ: «Δεν είσαι σοβαρός» - «Είσαι κότα»

Βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Έλον Μασκ μέσω των social media τις τελευταίες ώρες με αφορμή την μεταξύ τους μονομαχία που συζητείται εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ο επικεφαλής της Meta υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του Twitter (νυν Χ) «δεν είναι σοβαρός», με τον Νοτιοαφρικανό δισεκατομμυριούχο να του απαντά «είσαι κότα».

Αφορμή αποτέλεσαν η κατά τον Ζούκερμπεργκ υπαναχώρηση του Μασκ από την μονομαχία στην οποία φέρονται να είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Ιούνιο όταν ο μεγιστάνας από τη Νότια Αφρική έγραψε στο Twitter ότι «είμαι έτοιμος για έναν αγώνα σε κλουβί». Τότε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε σηκώσει το γάντι γράφοντας «στείλε μου την τοποθεσία».

Ωστόσο με ανάρτησή του στη νέα πλατφόρμα που ίδρυσε, την Threads, ο ιδιοκτήτης της Meta έγραψε την Κυριακή ότι «όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο Έλον δεν είναι σοβαρός και ότι είναι ώρα να προχωρήσουμε».

«Εγώ πρότεινα μια πραγματική ημερομηνία. Ο Ντάνα Γούαιτ (το αφεντικό του UFC) προσφέρθηκε να οργανώσει έναν αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Έλον δεν επιβεβαιώνει την ημερομηνία, τη μια λέει ότι χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και τώρα ζητά να προπονηθεί στην πίσω αυλή μου» συνέχισε ο Ζούερκμπεργκ στο «κατηγορώ» κατά του Μασκ.

«Αν κάποτε ο Έλον σοβαρευτεί για μια πραγματική συνάντηση και ένα επίσημο αγώνα, ξέρει πώς να με βρει. Αλλιώς είναι ώρα να προχωρήσω. Θα επικεντρωθώ σε αγώνες με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το άθλημα με σοβαρότητα» κατέληξε ο Mr Facebook.

Οι απαντήσεις του Έλον Μασκ

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Έλον Μασκ δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει στην πρόκληση. Αρχικά δημοσίευσε τα μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, αντάλλαξε με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Στα μηνύματα αυτά ο Mr X αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα βρεθεί στα κεντρικά της Meta στο Πάλο Άλτο προκαλώντας τον Ζούκερμπεργκ για πάλη στο Octagon.

BREAKING: Elon Musk challenged Mark Zuckerberg for a practice match at his house next week. Here's the conversation between the two.



📸 @WalterIsaacson pic.twitter.com/R8O3uGCQ7m