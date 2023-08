SOS: Η ιστορία και η σημασία πίσω από το παγκόσμιο σήμα κινδύνου

Το γνωστό σε όλους μας «SOS» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1909. Δημιουργήθηκε από τη ναυτική κοινότητα με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των πλοίων, με βάση τον κώδικα Μορς, όπου γράμματα και αριθμοί συμβολίζονται με τελείες και παύλες

Είναι μία από τις δημοφιλέστερες λέξεις παγκοσμίως και αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο για την ύπαρξη κινδύνου, ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει.

Το γνωστό σε όλους μας «SOS» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1909. Δημιουργήθηκε από τη ναυτική κοινότητα με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των πλοίων, με βάση τον κώδικα Μορς, όπου γράμματα και αριθμοί συμβολίζονται με τελείες και παύλες.

Ο κώδικας για το SOS συμβολίζεται με «• • • – – – • • •»: Τρεις τελείες, τρεις παύλες και τρεις τελείες.

Αναπτύχθηκε από τον Samuel Morse το 1835. Ωστόσο, δεν ήταν το πρώτο αναγνωρισμένο σήμα κινδύνου. Πριν από το SOS υπήρχε το CQD, με το «CQ» να μεταφράζεται σε «γενική ειδοποίηση» και το «D» μια συντομογραφία για «δυσφορία».

Το CQD δεν κατάφερε να αποτελέσει μια καθολική κλήση κινδύνου. Η Αγγλία χρησιμοποίησε το CQD, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το NC και η Ιταλία χρησιμοποίησε SSSDD.

Η ανάγκη για ένα κοινό σήμα κινδύνου ήταν πραγματική και ο τρόπος επικοινωνίας έπρεπε να ταιριάζει σε επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων — αντί να περιορίζεται σε εκείνες που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Η καθολική χρήση του SOS επικυρώθηκε στη Διάσκεψη Ραδιοτηλεγράφου του 1906 και τέθηκε σε ισχύ το 1908. Η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση του καταγράφηκε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 1909 όταν η μηχανή του ατμόπλοιου «SS Arapahoe» έσβησε στα ανοιχτά της Βόρειας Καρολίνας.

Ο κόσμος πίστευε ότι το SOS, επηρεασμένος από τις ναυτικές τραγωδίες σήμαινε «Save Our Ship», δηλαδή Σώστε το πλοίο μας ή «Save Our Souls»- Σώστε τις ψυχές μας. Ακόμα και «Sink Or Swim» δηλαδή βουλιάζουμε ή κολυμπάμε. Στην πραγματικότητα, όμως, τα αρχικά SOS δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία.

Χρησιμοποιήθηκαν απλά για την ευκολότερη απομνημόνευση του σήματος από τους έχοντες ανάγκη για βοήθεια. Η ίδια αλληλουχία τελειών και παυλών αντιστοιχεί και στα γράμματα VTB, αλλά το SOS θεωρήθηκε πιο απλό και πιο εύκολο. Είναι άλλωστε το μοναδικό που περιλαμβάνει 9 στοιχεία, ενώ όλα τα άλλα δεν ξεπερνούν τα 8 στοιχεία. Το έκαναν

Πολλοί βέβαια γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ως λέξη/φράση κινδύνου και το «Mayday», το οποίο στην ερμηνεία του είναι ίδιο με το SOS. To «Mayday» αποτελεί διεθνές ραδιοφωνικό σήμα κινδύνου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στο ναυτικό και την αεροπορία.

Σήμερα, το SOS δεν περιορίζεται στους τηλέγραφους. Είναι ένας πολύπλευρος τρόπος ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει βοήθεια σε διάφορες καταστάσεις κρίσης.

Πηγή: in.gr