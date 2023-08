Γύρισε τον κόσμο χωρίς να πετάξει - Μετά από 10 χρόνια επέστρεψε πίσω στη χώρα του

Ο Pedersen έθεσε τρεις βασικούς κανόνες: θα περνούσε τουλάχιστον 24 ώρες σε κάθε χώρα, θα ζούσε με προϋπολογισμό περίπου 20 δολαρίων την ημέρα και δεν θα επέστρεφε στην πατρίδα του μέχρι να τελειώσει

Στις 10 Οκτωβρίου 2013, ο Torbjørn «Thor» Pedersen άφησε πίσω τη δουλειά του, τη φίλη του και την οικογένειά του στη Δανία για να ξεκινήσει ένα επικό ταξίδι. Ο στόχος του; Να επισκεφθεί κάθε χώρα στον κόσμο χωρίς να πετάξει.

Ο Pedersen έθεσε τρεις βασικούς κανόνες: θα περνούσε τουλάχιστον 24 ώρες σε κάθε χώρα, θα ζούσε με προϋπολογισμό περίπου 20 δολαρίων την ημέρα και δεν θα επέστρεφε στην πατρίδα του μέχρι να τελειώσει.

Στις 24 Μαΐου ήρθε τελικά αυτή η μέρα. Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια ταξιδιού, ο Pedersen επισκέφθηκε με επιτυχία την 203η και τελευταία χώρα του, τις Μαλδίβες, και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του στη Δανία.

Θα ήταν πιο εύκολο να πετάξει, φυσικά, αλλά ο Pedersen, ο οποίος ταξίδευε ως πρεσβευτής καλής θέλησης για τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας, ήθελε να κλείσει σωστά τον κύκλο του πρότζεκτ.

Αφού γιόρτασε στις Μαλδίβες, ο 44χρονος επέστρεψε στη Μαλαισία μέσω της Σρι Λάνκα για να επιβιβαστεί στο τεράστιο φορτηγό πλοίο MV Milan Maersk, που θα τον έφερνε πίσω στη Δανία μετά από ταξίδι 33 ημερών.

«Κοίταζα από το φινιστρίνι και σκεφτόμουν ότι ακόμα κι αν έσπαγα το πόδι μου σε εκείνο το σημείο, θα τα κατάφερνα να γυρίσω σπίτι. Δεν υπήρχαν πια φίδια, άγρια σκυλιά, ελονοσία ή βίζες που έπρεπε να εξασφαλίσω – έπρεπε απλώς να αποφύγω να πέσω στη θάλασσα!» λέει ο Pedersen στο CNNi.

Η επιστροφή στην πατρίδα

Στις 26 Ιουλίου, ο Πέντερσεν αποβιβάστηκε στο λιμάνι του Άαρχους, στην ανατολική ακτή της Δανίας, όπου περίπου 150 άτομα τον περίμεναν για να γιορτάσουν μαζί του.

Ανάμεσα στο πλήθος που ζητωκραύγαζε ήταν η σύζυγός του Le (ο Pedersen έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του στην κορυφή του όρους Κένυα το 2016 και παντρεύτηκαν το 2021), ο πατέρας, τα αδέλφια, οι φίλοι και πολλοί υποστηρικτές παρακολουθούσαν το blog του, Once Upon a Saga, και τον ακολουθούσαν στα social media.

«Έχω δει πολλά δακρυσμένα μάτια από τότε που επέστρεψα - άνθρωποι ήρθαν να με αγκαλιάσουν κλαίγοντας με λυγμούς», λέει ο Pedersen, που τις τελευταίες μέρες δέχεται έναν κατακλυσμό τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων και αιτημάτων συνέντευξης.

Απολαμβάνει όλα τα μικρά πράγματα – όπως τον καθαρό και δροσερό αέρα της Δανίας, το πρωινό τζόγκινγκ με τη Le και το παγωμένο δανέζικο γάλα σε κάθε ευκαιρία. «Η επιστροφή στην πατρίδα είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά ακόμα επεξεργάζομαι το γεγονός ότι το ταξίδι τελείωσε και σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει».

Δέκα χρόνια ταξιδιού

Πριν από την αναχώρηση το 2013, ο Pedersen εργαζόταν στη ναυτιλία και τα logistics, κάτι που του πρόσφερε πολύτιμη τεχνογνωσία κατά τον σχεδιασμό της πολύπλοκης διαδρομής και την προσαρμογή καθώς άλλαζαν τα δεδομένα.

Βέβαια, μπορεί εκείνος να έκανε σχέδια για να επισκεφθεί 203 χώρες μέσα σε τέσσερα χρόνια (ο ΟΗΕ αναγνωρίζει 195 κυρίαρχα κράτη, αλλά ο Pedersen συμπεριέλαβε και κράτη με περιορισμένη αναγνώριση), ωστόσο ο κόσμος είχε άλλα σχέδια.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων που βρισκόταν στο δρόμο, υπέμεινε πολύμηνες καθυστερήσεις στη χορήγηση βίζας σε μέρη όπως η Συρία, το Ιράν, το Ναουρού και η Αγκόλα.

Επίσης, ξεπέρασε μια σοβαρή κρίση εγκεφαλικής ελονοσίας στη Γκάνα, επέζησε από μια έντονη τετραήμερη καταιγίδα ενώ διέσχιζε τον Ατλαντικό από την Ισλανδία στον Καναδά, πέρασε από κλειστά χερσαία σύνορα σε ζώνες συγκρούσεων και χρειάστηκε να επαναπρογραμματίσει πολλά ταξίδια λόγω χαλασμένων πλοίων ή εξαντλητικής γραφειοκρατίας.

Δύο χρόνια εγκλωβισμένος στο Χονγκ Κονγκ

H σημαντικότερη καθυστέρηση στο ταξίδι του οφειλόταν στην πανδημία COVID-19. Στις αρχές του 2020, ο ατρόμητος ταξιδιώτης βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένος στο Χονγκ Κονγκ για δύο χρόνια, ενώ του είχαν απομείνει μόλις εννέα χώρες.

«Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου και η καλύτερη περίοδος της ζωής μου, κατά κάποιο τρόπο. Έπρεπε να αναρωτηθώ: πόση από τη ζωή μου θα δώσω σε αυτό; Όσο όμως περίμενα να ανοίξει ο κόσμος, έφτιαξα μια ζωή στο Χονγκ Κονγκ και σφυρηλάτησα τόσες πολλές ιδιαίτερες σχέσεις».

Ο Pedersen διατήρησε τα λογικά του μαγειρεύοντας δείπνο με φίλους, κάνοντας πεζοπορία στα πολλά μονοπάτια της πόλης, δουλεύοντας με τον Ερυθρό Σταυρό, δίνοντας παρακινητικές ομιλίες και δουλεύοντας στην Εκκλησία των Δανών Ναυτικών.

Αφού απέκτησε βίζα εργασίας και άδεια διαμονής στο Χονγκ Κονγκ, ο Pedersen παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του, Le, η οποία βρισκόταν πίσω στη Δανία, μέσω μιας υπηρεσίας εικονικού γάμου με έδρα τις ΗΠΑ.

Δεν είχαν οραματιστεί έτσι τη μεγάλη τους μέρα, αλλά η απόφαση αυτή επέτρεψε στη Le να γίνει κάτοικος και να επισκεφθεί τον Pedersen (το Χονγκ Κονγκ είχε τότε απαγόρευση για ξένους ταξιδιώτες). «Περάσαμε 100 ημέρες μαζί, οι οποίες ήταν υπέροχες» θυμάται ο Pedersen, προσθέτοντας ότι ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που πέρασαν μαζί από τότε που εκείνος έφυγε από τη Δανία το 2013.

Το ταξίδι συνεχίζεται

Στις 5 Ιανουαρίου 2022, ο Πέντερσεν κατάφερε τελικά να φύγει από το Χονγκ Κονγκ και να συνεχίσει να διασχίζει τον Ειρηνικό.

Ο πρώτος του σταθμός ήταν το Παλάου. Είχαν χρειαστεί έξι μήνες διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Παλάου για να τον αφήσουν να φτάσει μέσω φορτηγού πλοίου.

Μετά από 15 ημέρες στη θάλασσα, ο Pedersen πέρασε οκτώ από τις 14 ημέρες του στο Παλάου σε καραντίνα ξενοδοχείου. Ακολούθησε ένα ταξίδι 16 ημερών πίσω στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξαναμπήκε σε καραντίνα ξενοδοχείου για άλλες δύο εβδομάδες.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, συνέχισε για την Αυστραλία, στη συνέχεια για τη Νέα Ζηλανδία, τη Σαμόα και την Τόνγκα – αλλά όχι χωρίς τεράστια προσπάθεια. «Έπρεπε να παρακαλέσω σχεδόν κάθε κυβέρνηση. Για την Τόνγκα, ήμασταν σε επαφή με το υπουργείο Υγείας, το ναυτικό και τον στρατό. Κανείς δεν ήθελε να πει ναι και να πάει κόντρα στον πρωθυπουργό (σ.σ. επειδή η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του COVID)», λέει ο Pedersen.

Μετά την Τόνγκα, ο Pedersen πήγε στο Βανουάτου, όπου η Le τον συνάντησε ξανά, ώστε να μπορέσουν να παντρευτούν από… κοντά.

Οι τρεις τελευταίες χώρες

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε για την τελευταία χώρα του Ειρηνικού, το Τουβαλού, με επιφυλακτικότητα ως προς τα logistics. Με εννέα νησιά και μόλις 11.600 κατοίκους, το Τουβαλού είναι ένα από τα μικρότερα και πιο απομακρυσμένα έθνη του κόσμου, οπότε είναι δύσκολο να βρεθούν ανταλλακτικά για τα σκάφη.

Έμεινε εκεί δύο μήνες μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στα Φίτζι με ένα ρυμουλκό. Από εκεί, ένα 24ήμερο ταξίδι με ένα φορτηγό πλοίο τον έφερε στη Σιγκαπούρη, όπου συνάντησε και πάλι τη Le. Όταν εκείνη επέστρεψε στη Δανία, ο Pedersen διέσχισε τα χερσαία σύνορα με τη Μαλαισία και πήρε πλοίο για τη Σρι Λάνκα, προτού σαλπάρει για την τελευταία χώρα: τις Μαλδίβες.

Όταν έφτασε στο λιμάνι της πρωτεύουσας, Μαλέ, εντόπισε μια ομάδα ανθρώπων να ανεμίζει μικρές δανέζικες σημαίες, ανάμεσά τους και φίλους που είχαν έρθει για να γιορτάσουν μαζί του.

Απίστευτα στατιστικά

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο Pedersen «έγραψε» μερικά απίστευτα στατιστικά στοιχεία: 3.576 ημέρες, 379 φορτηγά πλοία, 158 τρένα, 351 λεωφορεία, 219 ταξί, 33 βάρκες και 43 ρίκσο (σ.σ. τα μονοθέσια καρότσια που τραβάει ένα άτομο).

Διέσχισε 359.000 χιλιόμετρα, ή το ισοδύναμο εννέα ταξιδιών γύρω από τη Γη – χωρίς να μετράει το μακρύ ταξίδι της επιστροφής.

«Ξεκίνησα αυτό το ταξίδι με ένα σύνθημα: "Ένας ξένος είναι ένας φίλος που δεν έχεις συναντήσει ποτέ πριν", και αποδείχθηκε ξανά και ξανά ότι αυτό είναι αλήθεια», λέει.

Γνώρισε ζεστούς, φιλικούς και εξυπηρετικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους του πρόσφεραν τσάι, γεύματα, συστάσεις, μεταφραστική υποστήριξη ή απλώς του έδωσαν οδηγίες.

«Έμεινα στα σπίτια πολλών, πολλών αγνώστων στα ταξίδια μου, και πέρασα από όλες τις χώρες του κόσμου – και αυτές με τις ένοπλες συγκρούσεις, και αυτές με τις επιδημίες –σώος και αβλαβής. Είτε είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη, είτε ο κόσμος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν, βλέποντας και διαβάζοντας τρομακτικές, δραματικές ειδήσεις στα social media και τα κανάλια».

Και τώρα, τι;

«Δεν έχω επεξεργαστεί ακόμη το γεγονός ότι αυτό το πρότζεκτ έχει τελειώσει. Λένε ότι αν θέλετε να ενσωματώσετε μια νέα συνήθεια στη ζωή σας, πρέπει να την επαναλάβετε για 30 ημέρες. Εγώ το κάνω αυτό για περισσότερες από 3.500 ημέρες. Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, είμαι εγώ τώρα», λέει ο Pedersen.

Αφού έχει χρόνο να ξεκουραστεί και να ξαναβρεί τα πατήματά του, ο Pedersen σκοπεύει να προχωρήσει στη ζωή του. Για αρχή, ανυπομονεί να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του και να δημιουργήσουν μαζί μια οικογένεια.

Συνεργάζεται επίσης με τον Καναδό σκηνοθέτη Mike Douglas για να ολοκληρώσει το ντοκιμαντέρ «The Impossible Journey» με θέμα τα ταξίδια του, για τα οποία επίσης σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο.

Τέλος, θα ήθελε να κάνει καριέρα δίνοντας παρακινητικές ομιλίες – μια δεξιότητα που έχει τελειοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια.

«Το ταξίδι με βοήθησε να εντοπίσω τα δυνατά μου σημεία - και η επαφή με τους ανθρώπους είναι ένα από αυτά. Ελπίζω ότι, μέσα από τις ομιλίες, θα μπορέσω να ζήσω από το να κάνω τους ανθρώπους να γελούν, να μαθαίνουν και να τους εμπνέω να μην τα παρατάνε ποτέ».

Πηγή: CNN Greece Με πληροφορίες από: Man who visited every country without flying has finally returned home by Kate Springer