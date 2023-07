Αθώος κρίθηκε ο Κέβιν Σπέισι - Κατηγορείτο για σεξουαλικά αδικήματα

Αθώος για τις εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικής επαφής δίχως συναίνεση που αντιμετώπιζε από τέσσερις άνδρες κρίθηκε από τους ενόρκους της δίκης του στο Λονδίνο ο Κέβιν Σπέισι.

Οι ένορκοι έφτασαν στην ομόφωνη απόφαση μετά από 12 ώρες και 26 λεπτά διαβουλεύσεων και μετά από 4,5 εβδομάδες που περιλάμβανε τις καταθέσεις των τεσσάρων εναγόντων και την απολογία του 64χρονου οσκαρικού ηθοποιού.

Ο Κέβιν Σπέισι στάθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου για να ακούσει την ανάγνωση των ετυμηγοριών.

Νωρίτερα χαμογελούσε και συνομιλούσε με τους φρουρούς ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν μια πολύ πιο σοβαρή στιγμή.

