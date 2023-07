Δεκάδες τραυματίες από πυρά του ουκρανικού πυροβολικού στην Μακίιβκα (βίντεο)

Εκρήξεις αποδιδόμενες σε ομοβροντία του ουκρανικού πυροβολικού στην πόλη Μακίιβκα (ανατολικά) είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανέφερε φιλορώσος αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της περιφέρειας Ντανιέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, διευκρίνισε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο παιδιά, 2 ετών και εννιά μηνών και επτά ετών, κορίτσι και αγόρι αντίστοιχα.

Οι εκρήξεις «έγιναν αισθητές από την πλειονότητα των κατοίκων στη Μακίιβκα» και όλης της περιφέρειας, πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν, πολυκατοικίες, νοσοκομείο, σχολεία και νηπιαγωγείο υπέστησαν ζημιές.

🔥russian media reported explosions in Donetsk and Makiivka. temporary occupied by russians



there are reports russian army positions in Makiivka in Donetsk region were hit .



video, source: grnt media pic.twitter.com/SeYNur6W3F