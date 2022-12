Αυτοί είναι οι επενδυτές που βοήθησαν τον Μασκ να αγοράσει το Twitter

Από πολύ ισχυρούς μονάρχες του Κόλπου μέχρι κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ βοήθησαν τον Έλον Μασκ να αγοράσει το Twitter

Τράπεζες, επενδυτικά σχήματα και πανίσχυροι μονάρχες του Κόλπου περιλαμβάνονται στους χρηματοδότες που έδωσαν τη δυνατότητα στον Έλον Μασκ να αποκτήσει το Twitter, προκαλώντας του ακολούθως τους ισχυρότερους κλυδωνισμούς στη 16ετή πορεία του.

Η εξαγορά του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που κόστισε στον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη 44 δισεκατομμύρια δολάρια, προκαλεί πλέον ανησυχία σε ορισμένους από τους επενδυτές που στήριξαν τον CEO της Tesla, καθώς ο Μασκ τους ζητά πρόσθετες επενδύσεις για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» που ο ίδιος δημιούργησε με την αλλοπρόσαλλη στρατηγική του.

Το who is who των χρηματοδοτών του Μασκ

Ας δούμε όμως ποιοι ήταν, σύμφωνα με την Washington Post, οι βασικοί χρηματοδότες του Μασκ.

1) Ο πρίγκιπας Alwaleed bin Talal al Saud της Σαουδικής Αραβίας / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 2 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με την WP, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας συμφώνησε τον Μάιο να μετατρέψει τις μετοχές του στο Twitter, αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μερίδιο στην ιδιωτική – πλέον – εταιρεία του Μασκ. Ένα μήνα νωρίτερα είχε δημόσια διαπληκτιστεί με τον Μασκ σχετικά με την αξία της εταιρείας, αλλά αργότερα έγραψε στο Twitter ότι ο CEO της Tesla θα ήταν ένας «εξαιρετικός ηγέτης για το Twitter».

Η κίνηση του Alwaleed bin Talal al Saud αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από την Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο Μπάιντεν και ορισμένα μέλη του Κογκρέσου να ζητούν να εξεταστεί ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών στη συμφωνία για το Twitter.

2) Η επενδυτική αρχή του Κατάρ / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 375 εκατ. δολάρια

Γνωστό για τις επενδύσεις της σε εταιρείες όπως η Barclays, η Credit Suisse και η Volkswagen, το fund των 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εκτεταμένο αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο και συγκαταλέγεται στους επενδυτές που στήριξαν τον Μασκ, εισφέροντας 375 εκατομμύρια δολάρια. Το ταμείο τροφοδοτείται από τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ και συμβάλλει στην τροφοδοσία των διπλωματικών και πολιτικών έργων του κράτους του Κόλπου.

3) Binance / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 500 εκατ. δολάρια

Το τεράστιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων βρέθηκε πρόσφατα στην επικαιρότητα επειδή υπαναχώρησε από τα σχέδιά του να εξαγοράσει την FTX, που στη συνέχεια κατέρρευσε. Σημειώνεται ότι, ως μέρος της συμφωνίας, όποιος επένδυσε 250 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα, αποκτά ειδική πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας. Η παραχώρηση του προνομίου αυτού σε ξένους επενδυτές όμως εγείρει αντιδράσεις από τον Μπάιντεν και Αμερικανούς αξιωματούχους. Εξάλλου δεν έχει καταστεί σαφές αν αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Twitter.

4) Andreessen Horowitz / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 400 εκατ. δολάρια

Μια από τις πιο διάσημες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Silicon Valley, η Andreessen Horowitz έχει επενδύσει στην Airbnb, τη Lyft και την Coinbase. Ο συνιδρυτής Marc Andreessen ήταν ένας από τους ανθρώπους που έστειλαν ιδιωτικά μηνύματα στον Μασκ σχετικά με τη συμφωνία με το Twitter, σύμφωνα με τις δικαστικές καταθέσεις. «Αν σκέφτεστε να γίνετε μέτοχοι, το αναπτυξιακό μου ταμείο είναι μέσα για 250 [εκατομμύρια] δολάρια χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εργασία», έγραψε ο Andreessen. Η εταιρεία του θα έδινε ακόμη και 400 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επευφημήσει τον Μασκ τις τελευταίες εβδομάδες στο Twitter, ιδίως κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης των «Twitter Files», μιας σειράς αναρτήσεων σχετικά με τη συμπεριφορά στο εσωτερικό της εταιρείας πριν από την εξαγορά.

5) Sequoia Capital / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 800 εκατ. δολάρια

Μια άλλη ιστορική επενδυτική εταιρεία στον κόσμο της τεχνολογίας, η Sequoia Capital, έχει υποστηρίξει τις εταιρείες DoorDash, Zoom και 23andMe. Ένα στέλεχος της εταιρείας, ο Roelof Botha, γνωρίζει τον Musk εδώ και δεκαετίες και προσλήφθηκε από αυτόν για να εργαστεί σε αυτό που θα γινόταν PayPal. Η Sequoia έχει επίσης επενδύσει σε άλλες επιχειρήσεις του Musk, τη SpaceX και την Boring Company.

6) Larry Ellison / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 1 δισ. δολάρια

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας λογισμικού Oracle, είναι γνωστός για τον σπάταλο τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του. Ο τιτάνας της τεχνολογίας, τον οποίο ο Μασκ θεωρεί φίλο του, αγόρασε το νησί Lanai της Χαβάης το 2012. Νωρίτερα φέτος έστειλε μήνυμα στον Μασκ: «Ίλον, … νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο Twitter». Ο Έλισον θα δεσμεύσει στη συνέχεια 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την αγορά του Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει καλλιεργήσει δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξενώντας τον πρόεδρο το 2020 στην έπαυλή του στην κοιλάδα Coachella Valley της Καλιφόρνιας και δίνοντας εκατομμύρια σε Ρεπουμπλικανικούς υποψηφίους και επιτροπές, σύμφωνα με τις καταθέσεις στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι, αφού ο Μασκ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι δεν θα επαναφέρει τους απαγορευμένους λογαριασμούς μέχρι να υπάρξει μια σαφής διαδικασία για να γίνει αυτό, αποκατέστησε ακολούθως τον λογαριασμό του Τραμπ αφού η πλειοψηφία του 52% των χρηστών σε δημοσκόπηση του Twitter που διεξήγαγε ψήφισε υπέρ της απόφασης.

6) Jack Dorsey / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 1 δισ. δολάρια

Ένας από τους συνιδρυτές και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Τζακ Ντόρσεϊ μεταβίβασε την επένδυσή του στο Twitter στη νέα ιδιωτική επιχείρηση του Μασκ, διπλασιάζοντας την πίστη του στον μεγιστάνα της τεχνολογίας, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Ντόρσεϊ , ο οποίος διευθύνει τον τεχνολογικό όμιλο Block, ήταν ένα από τα πολλά πρόσωπα-κλειδιά που ενθάρρυναν τον Μασκ να συνεχίσει το Twitter, σύμφωνα με ιδιωτικά μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν μέσω δικαστικών εγγράφων.

Όπως σημειώνει η Washington Post, από την πολιτική πειθώ μέχρι τη δόξα, η πλούσια ελίτ της Silicon Valley έχει αμέτρητους λόγους να συμμαχήσει με τον Μασκ – ενώ νιώθει ότι μπορεί να του ζητάει και ορισμένα πράγματα. Μια σειρά από συνεργάτες του Μασκ λειτουργούν τώρα ως ένα μικρό συμβούλιο υπολοχαγών, βοηθώντας να υλοποιηθεί το όραμα του για ένα «σκληροπυρηνικό» Twitter 2.0

7) Morgan Stanley, Bank of America, Barclays / Υπολογιζόμενη συμμετοχή: 13 δισ. δολάρια

Μια σειρά από τράπεζες – μεταξύ των οποίων η Morgan Stanley, η Bank of America και η Barclays – έχουν παράσχει στον Μασκ περισσότερο από το ένα τέταρτο των χρημάτων που αποκτήθηκαν για την απόκτηση του twitter, δηλαδή 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως το τεράστιο χρέος και οι μάλλον αισιόδοξες εκτιμήσεις του Μασκ για την πορεία των εσόδων της εταιρείας τρομάζουν.

Πλέον, όπως σημειώνει η WP, οι τράπεζες αποτελούν βαρίδι για τον δισεκατομμυριούχο ο οποίος θα χρωστάει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε τόκους ετησίως. Ο Μασκ πέρσι έχει επίσης θέσει περισσότερες από τις μισές μετοχές του Tesla ως εγγύηση για δάνεια αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όμως η Tesla έχει υποχωρήσει κατά περίπου 65% φέτος, αναδεικνύοντας τόσο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας σε μια υποβαθμισμένη αγορά όσο και τον κίνδυνο να φορτωθεί με υπερβολικό χρέος μια εταιρεία αργής ανάπτυξης όπως το Twitter. Οι τράπεζες που βοηθούν στη χρηματοδότηση της συμφωνίας του Μασκ με το Twitter θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση που η τεχνολογική εταιρεία χρεοκοπήσει, τόνίσει η Washington Post.

Πηγή: ot.gr