ΗΠΑ - Μεξικό: Εκατοντάδες μετανάστες συνωστίζονται στα σύνορα με αυξημένες προσδοκίες για άσυλο

Εκατοντάδες μετανάστες μαζεμένοι με παλτά και κουβέρτες σχημάτισαν μια μεγάλη ουρά την Τετάρτη στον κρύο χειμωνιάτικο αέρα των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού με την ελπίδα ότι η περίοδος των Χριστουγέννων θα τερματίσει την αβεβαιότητα σχετικά με το άσυλο στις ΗΠΑ.

Πολλοί περίμεναν ότι η είσοδος θα ήταν ευκολότερη μετά την προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου για την άρση των περιορισμών της εποχής COVID-19 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε αυτή την εβδομάδα ότι η πολιτική, που ονομάζεται Τίτλος 42, θα παραμείνει προσωρινά σε ισχύ.

Ο Τίτλος 42 επιτρέπει στις αρχές των ΗΠΑ να επιστρέφουν μετανάστες ορισμένων εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Βενεζουελανών, στο Μεξικό χωρίς τη δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να το αφήσει σε ισχύ μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου.

Migrants congregate on the banks of the Rio Grande at the U.S. border with Mexico on Tuesday, gap in the U.S. border wall. (AP Photo/Morgan Lee)