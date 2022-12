Κακοκαιρία σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με πολικές θερμοκρασίες - Δείτε φωτογραφίες

Κεντρική φωτογραφία: SOPA IMAGES VIA GETTY IMAGES

Ο χειμώνας έχει έρθει για τα καλά στην κεντρική Ευρώπη με τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πολωνία να είναι θαμμένες στο χιόνι, τον πάγο και την ομίχλη.

Ο βαρύς χειμώνας που σαρώνει την Ευρώπη δημιουργεί φέτος μια επιπλέον ανησυχία για την επέρκεια σε ενέργεια αλλά και το υψηλό της κόστος, με πολλά νοικοκυριά να ανοίγουν λίγο ή και καθόλου τη θέρμανση.

Στη Βρετανία, το χιόνι έφτασε έως το κέντρο του Λονδίνου, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν οτι οι πολικές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν για μέρες.

Οι συνθήκες προκάλεσαν διακοπή των μετακινήσεων, με καθυστερήσεις στα τρένα, ατυχήματα σε αυτοκινητόδρομους και ακυρώσεις πτήσεων από το Χίθροου.

Υπολογίζεται οτι οι θερμοκρασίες θα πέσουν ακόμη και στο μείον 10-15 βαθμούς, η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει δει το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Σήμερα, ο ψυχρός βόρειος άνεμος θα γίνει ισχυρότερος που θα φέρει χιόνια και παγετό στη βόρεια Σκωτία ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και διακοπές ρεύματος.

Το χιόνι έχει φτάσει μέχρι και τη θάλασσα στο Ντέβον και την Ουαλία.

Στα λευκά η κεντρική Ευρώπη

Μεγάλες χιονοπτώσεις στην Πολωνία έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους δρόμους.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι η χώρα θα βρεθεί σε συνθήκες παγετού καθώς οι θερμοκρασίες θα πέσουν στους μείον 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμη και τους μείον 20.

Στην Εσθονία, οι χιονοπτώσεις έχουν βυθίσει στο σκοτάδι τις πόλεις ενώ στη Γερμανία και την Ελβετία καταγράφονται πολικές θερμοκρασίες. Στο γαλλικό νότο τα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους ενώ και στην Ολλανδία, είναι προετοιμασμένοι για ένα βαρύ χειμώνα μετά από ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, στην Πορτογαλία ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρησαν την πρωτεύουσα Λισαβόνα όπου παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, με τις αρχές να διακόπτουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τραμ και να κλείσουν ορισμένους κεντρικούς δρόμους.

Η πόλη βρίσκεται σε συναγερμό με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα στις εκβολές του Τάγου ποταμού.

Από τα μεσάνυχτα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν 275 περιστατικά στη Λισαβόνα και στη γειτονική πόλη Σετούμπαλ, ανάμεσά τους πλημμυρισμένους δρόμους, σήραγγες και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Fire fighters and rescuers check homes and businesses following heavy rains in Lisbon on December 13, 2022. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP) (Photo by FILIPE AMORIM/AFP via Getty Images)

FILIPE AMORIM VIA GETTY IMAGES