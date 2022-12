Καλύτερη ταινία όλων των εποχών, αυτή μιας γυναίκας για όλες τις γυναίκες (και οι άλλες 99)

To Jeanne Dielman, ανέτρεψε για πρώτη φορά τους "κλασικούς" στην ανά δεκαετία ψηφοφορία των κριτικών κινηματογράφου του Sight and Sound του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

Μια ταινία σκηνοθετημένη από μία γυναίκα που εστιάζει στις γυναίκες και θεωρείται η επιτομή του φεμινιστικού κινηματογράφου, επιλέχθηκε ως η καλύτερη ταινία όλων των εποχών από ομάδα ειδικών και στο πλαίσιο της ψηφοφορίας του Sight and Sound του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Το φιλμ “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, σε σκηνοθεσία και σενάριο της βελγιδας Σαντάλ Άκερμαν, που πέθανε το 2015, βρέθηκε στην κορυφή. Και είναι η πρώτη φορά που ένα έργο σκηνοθετημένο από γυναίκα φτάνει όχι απλά στην κορυφή της λίστας αλλά στη πρώτη δεκάδα.

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία διεξάγεται μια φορά κάθε δέκα χρόνια και έχει επικριθεί για την επιμονή στους ”κλασικούς”. Μάλιστα, την πρώτη θέση κατείχε για 40 χρόνια το “Citizen Kane” (Πολίτης Κέιν) του Όρσον Γουέλς και μόλις το 2012 έχασε την πρωτιά για το Vertigo (Ίλιγγος) του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Η ταινία “Jeanne Dielman...”, διάρκειας 3,5 ωρών, που κυκλοφόρησε το 1975, αφηγείται την ιστορία μιας βελγίδας χήρας που στρέφεται στην πορνεία για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, αλλά σκοτώνει έναν από τους πελάτες της.

Οι 10 πρώτες από τις 100 καλύτερες ταινίες που επελέγησαν είναι:

1. “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Citizen Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Tokyo Story” (Ozu Yasujiro, 1953)

5. “In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Beau travail” (Claire Denis, 1998)

8. “Mulholland Dr.” (David Lynch, 2001)

9. “Man with a Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Singin’ in the Rain” (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

(Εδώ μπορείτε αν δείτε την νέα λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών).

