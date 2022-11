Τα πιο σκοτεινά Χριστούγεννα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ετοιμάζεται να γιορτάσει η Ευρώπη

Ο εμπορικός κόσμος ανησυχεί ότι οι οικονομίες στο ρεύμα θα πλήξουν το εορταστικό κλίμα και τη διάθεση για κατανάλωση

Τα φετινά Χριστούγεννα οι Ευρωπαίοι καταστηματάρχες θα δυσκολευθούν πολύ να δημιουργήσουν μια εορταστική και ανέμελη διάθεση στους πελάτες τους, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Διότι η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και τα ενεργειακά επακόλουθά της τους αναγκάζουν να θυσιάσουν κάτι πρωταρχικό για τη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας: τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια.

«Με την απειλή των μπλακ άουτ να εντείνεται και με την προοπτική της επιβολής δελτίου στην ενέργεια να πλησιάζει όλο και περισσότερο, δημοτικοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι σε πόλεις όπως το Ελσίνκι, η Λισαβόνα και το Λονδίνο βγάζουν από την πρίζα όλο και περισσότερα εορταστικά φωτάκια και εν γένει χαμηλώνουν το φωτισμό σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες», γράφουν οι ρεπόρτερ του Bloomberg Μπαστιάν Μπενράτ, Φλάβια Ροτόντι και Κέιτι Λίνσελ.

Η «Lucy» της Ζυρίχης

Ακόμα πιο θλιβερή είναι η εικόνα που θα έχει αυτά τα Χριστούγεννα η Μπάνχοφστρασε της Ζυρίχης, ο κορυφαίος εμπορικός δρόμος της Ελβετίας – και από τους ακριβότερους στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια η Ζυρίχη υπερηφανεύεται για τη «Lucy». Μια οργιαστική φωταψία που «γεμίζει το νυχτερινό ουρανό της γερμανόφωνης πόλης με διαμάντια», όπως επαίρονται να διαφημίζουν οι τοπικές αρχές – η αναφορά στο τραγούδι των Beatles «Lucy in the sky with diamonds» είναι προφανής.

Εφέτος τα «καλειδοσκοπικά μάτια» της «Lucy» θα φωτίζουν μόνο τα καταστήματα της Louis Vuitton και της Gucci στη Μπάνχοφστρασε. Κι αυτό μόνο για πέντε ώρες κάθε βράδυ, αντί για περίπου δέκα που φωτίζονταν όταν τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν «κανονικά».

«Όλα αυτά οδηγούν στο ερώτημα πόσο πρόθυμοι θα είναι οι καταναλωτές να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους κατά τη διάρκεια των εφετινών γιορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, μιας περιόδου που συνήθως είναι η πιο χαρούμενη και κερδοφόρα για το λιανικό εμπόριο», γράφουν οι ρεπόρτερ του Bloomberg.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο στην συμπεριφορά των καταναλωτών», δηλώνει ο Μαρσέλ Στοφέλ, επικεφαλής του Ελβετικού Συμβουλίου Λιανικών Αγορών. «Η βόλτα στα μαγαζιά και το χάζεμα των βιτρινών είναι σημαντική εμπειρία στο λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών», πρόσθεσε. Στο Βορρά εξάλλου αυτή την εποχή του χρόνου νυχτώνει πολύ νωρίς…

Άλλαξαν τα φώτα στην Oxford Street

Στην Oxford Street του Λονδίνου τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια θα καταναλώνουν κατά δύο τρίτα λιγότερη ενέργεια εφέτος. Η οικονομία θα καταστεί δυνατή αφενός με τη μείωση του χρόνου που θα ανάβουν σε 8 ώρες καθημερινά και αφετέρου υιοθετώντας φωτισμό LED, σύμφωνα με την New West End Company, η οποία είναι υπεύθυνη για τον εορταστικό φωτισμό της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ασφαλώς δεν είναι οι λάμπες LED το πρόβλημα, αλλά ο χρόνος που θα ανάβουν. «Προτεραιότητα όλων είναι να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ εορταστικών αγορών και υπεύθυνης δράσης για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε η Ντι Κόρσι, διευθύνουσα σύμβουλος της New West End Company.

Στη Φραγκφούρτη οι αρχές της πόλης όχι μόνο χαμηλώνουν τον εορταστικό φωτισμό, αλλά σταματούν και τη θέρμανση των τουαλετών στην εορταστική, χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, στην Πλατεία Ρέμερ. Δεν είναι για χωρατά η υπόθεση, διότι η κατανάλωση «εορταστικών» ποσοτήτων μπίρας από τους Γερμανούς απαιτεί να υπάρχουν φιλόξενοι χώροι φρεσκαρίσματος για τους καταναλωτές.

Πολλοί καταστηματάρχες της οικονομικής πρωτεύουσας και του μείζονος τραπεζικού κέντρου της Ευρωζώνης φοβούνται ότι εφέτος πολλοί κάτοικοι από τις περιφερειακές γειτονιές και τα περίχωρα της πόλης δεν θα κατέβουν στο κέντρο ούτε για ψώνια ούτε για διασκέδαση, καθώς «θα λείψει ο ενθουσιασμός των παλαιότερων εορτών».

Άνευ ουσίας η οικονομία;

​​​«Κάποιοι πάντως θεωρούν ότι οι τοπικές αρχές σπεύδουν να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για το θεαθήναι. Για να δείξουν στους πολίτες και ψηφοφόρους τους ότι παίρνουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, δίχως να κάνουν όμως ουσιαστική οικονομία», σημειώνουν οι υπογράφοντες το πανευρωπαϊκό ρεπορτάζ του Bloomberg.

Και ως παράδειγμα αναφέρουν τη δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό, η οποία πρότεινε να σβήνει ο φωτισμός του Πύργου του Άιφελ μία ώρα νωρίτερα κάθε βράδυ, αν και όλος ο νυκτερινός φωτισμός του αξιοθέατου δεν αντιστοιχεί παρά μόνο στο 4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο Πύργος καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

