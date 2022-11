Άγγλοι οπαδοί πήγαν με στολή σε γήπεδο στο Κατάρ και έφαγαν… πόρτα – Δείτε τι είχαν ντυθεί

Δύο οπαδοί της Αγγλίας γδύθηκαν και… χλευάστηκαν για τα τατουάζ τους από τους φρουρούς ασφαλείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.

Το ζευγάρι των οπαδών των Άγγλων εμφανίστηκε για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του τουρνουά της Αγγλίας εναντίον του Ιράν στο Διεθνές Στάδιο Khalifa ντυμένο με στολές σταυροφόρων.

«Ήθελαν να μας εξευτελίσουν»

Οι οπαδοί επιχείρησαν να μπουν πέντε φορές αλλά δεν τα κατάφεραν και έχασαν ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο της ομάδας τους με το Ιράν.

Τους απέρριψαν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας επειδή φορούσαν τις «προσβλητικές» για τον Κατάρ στολές.

Αφού κατασχέθηκαν οι στολές τους και προσπάθησαν να εισέλθουν με μπλουζάκια και σορτς, οδηγήθηκαν σε ένα πλαϊνό δωμάτιο και υποβλήθηκαν σε «εξευτελιστικό» σωματικό έλεγχο, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.



The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz