Από τι πέθανε τελικά η βασίλισσα Ελισάβετ; Τι αποκαλύπτει ο βιογράφος της

Η βασίλισσα Ελισάβετ φαίνεται πως βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο τον τελευταίο χρόνο της ζωής της και τον πολέμησε κρυφά, ισχυρίζεται σε ένα νέο του βιβλίο φίλος του πρίγκιπα Φιλίππου και βιογράφος της βασιλικής οικογένειας.

Στο βιογραφικό βιβλίο με τίτλο Elizabeth: An Intimate Portrait (Ελισάβετ: Ένα οικείο πορτρέτο), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου, ο συγγραφέας και φίλος του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, Gyles Brandreth, υποστηρίζει ότι η αείμνηστη μονάρχης έπασχε από μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το πιο κοινό σύμπτωμα του οποίου είναι ο πόνος στα κόκαλα.

Quote of the Day:



"People who write books ought to be shut up."

- King George V



(I think @DailyMailUK & @mailplus are going to be serialising my new book: "Elizabeth - an intimate portrait" quite soon . . . https://t.co/CnMSxvWlDZ)