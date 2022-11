Τουρκία: Δεκάδες τραυματίες, ένας σοβαρά, από τον ισχυρό σεισμό – Κλειστά τα σχολεία της Ντουτζέ

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη (23/11) την επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας στη βορειοδυτική Τουρκία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 35 άνθρωποι εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας) και είχε επίκεντρο την περιοχή Γκόλιακα, με εστιακό βάθος λιγότερο απο 7 χιλιομετρα και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε πολλές άλλες περιοχές.

A magnitude 6.0 Earthquake has struck an area of western Turkey near the town of #Duzce, about 210km (130 miles) east of #Turkey largest city #Istanbul.#istanbuldeprem #kayseri #deprem #düzce #Earthquake pic.twitter.com/LrfDOCEgZG