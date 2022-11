Νέες ρουκέτες από Κομπάνι –Το Βερολίνο καλεί την Άγκυρα να δρα «με αναλογικότητα και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Επίθεση με ρουκέτες δέχτηκε η περιοχή Καρκαμίς της επαρχίας του Γκαζιαντέπ από μαχητές του PKK/YPG στο Κομπάνι της Συρίας. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοιλού ανακοίνωσε ότι «πραγματοποιήθηκαν 10 επιθέσεις με ρουκέτες στο Καρκαμίς με αποτελεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 4 ετών και μια 22χρονη δασκάλα. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών είπε επίσης ότι μια γυναίκα έγκυος στον 5ο μήνα η οποία τραυματίστηκε, διασωληνώθηκε. Για λόγους ασφαλείας ο υπουργός Παιδείας Μαχμούτ Οζέρ ανακοίνωσε ότι θα κλείσουμε όλα τα σχολεία στο Καρκαμίς αυτή την εβδομάδα».

PKK/PYD/YPG is now attacking our cities from northern Syria. They just fired rockets and killed innocent civilians on our border town of Karkamış. It is our every right and duty to fight against these despicable acts in the strongest way possible.