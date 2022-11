Πέθανε θρυλικός πρωταγωνιστής των Power Rangers - Μυστήριο για την αιτία θανάτου του

Ο ηθοποιός και αθλητής των μικτών πολεμικών τεχνών, Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά με υπερήρωες «Mighty Morphin Power Rangers», πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Rip Jason David Frank. The Greatest Power Ranger to have ever lived pic.twitter.com/8XDCRGEq36