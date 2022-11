Μακελειό στις ΗΠΑ: 5 νεκροί και 18 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, υπό κράτηση έχει τεθεί ένας ύποπτος, ο οποίος νοσηλεύεται με τραύματα.

🚨 BREAKING VIDEO: 5 killed, 18 injured in mass shooting in 'Club Q" in Colorado. Suspect is alive and located inside the club say police. #Colorado #Breaking pic.twitter.com/FRgj1elo89

Η αστυνομία έλαβε τηλεφώνημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, για πυροβολισμούς στο γκέι κλαμπ Club Q, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης η υπαστυνόμος του Κολοράντο Σπρινγκς Πάμελα Κάστρο.

BREAKING: #BNNUS Reports



At 11:57 a.m., the first call came in for a mass shooting at #ClubQ. As of right now, 18 people injured and 5 people killed.



On the 324th day of the year, this will be the 702nd mass shooting in America. pic.twitter.com/fSEZn3HwQU