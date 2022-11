ΒΙΝΤΕΟ: Ο τρόμος επέστρεψε στο Κίεβο -Ενας νεκρός από πυραυλική επίθεση, στο σκοτάδι η ουκρανική πρωτεύουσα

Με σφοδρά χτυπήματα κατά αμάχων απαντά ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Χερσώνα, που δημιούργησε εικόνα αναθάρρησης στην παγκόσμια κοινότητα, ενώ οι επιθετικές ενέργειες συντελούνται έπειτα από την ομιλία του Ουκρανού προέδρου στη G20.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ρωσική πυραυλική επίθεση σε δύο κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, λίγες μόλις ημέρες μετά την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα. Την ίδια στιγμή, η μισή πρωτεύουσα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι ένας νεκρός άνθρωπος ανασύρθηκε από ένα κτίριο κατοικιών που χτυπήθηκε στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκ.

Russia knows how to fight only with residential buildings and peaceful residents, while it is completely failing on the front. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/M2Q2Pn660R

Video of the fire after the explosions in Kyiv.

Τα χτυπήματα έπληξαν τρία συγκροτήματα κατοικιών, κάτι που αναλυτές ανέμεναν από το Κρεμλίνο και από έναν «πληγωμένο» - από την ουκρανική αντίσταση - Πούτιν. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις εδράζεται σειρά κυβερνητικών κτιρίων.

BREAKING: #BNNUkraine Reports

Explosions were heard in Kyiv, and smoke could be seen rising above the city. The air is filled with explosions.

Sumy, Odesa, and Kyiv are all under air defense. pic.twitter.com/TSFlbwEVmz