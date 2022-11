Βίντεο: Επιστροφή της τρομοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων - Οι πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών

Η πόλη της Κωνσταντινούπολης συγκλονίστηκε χθες από μια θανατηφόρα έκρηξη στον πλέον πολυσύχναστο δρόμο της, την Ιστικλάλ, σε μια «αποτρόπαιη επίθεση» όπως ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις τουρκικές αρχές να «βλέπουν» μία γυναίκα ως δράστρια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που έδωσαν οι αρχές περίπου στις 20:00 ώρα (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν. Η τουρκική μητρόπολη έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων, ιδίως το 2016 και το 2017.

Την 1η Ιανουαρίου 2017, 39 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 27 αλλοδαποί, χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 79 τραυματίζονται σε πυροβολισμούς στο Ρέινα, ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Κωνσταντινούπολης.

Ένας δράστης οπλισμένος με ένα τουφέκι επίθεσης πυροβολεί το πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά. Ο δράστης τράπηκε έπειτα σε φυγή.

Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση. Μετά από ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό, ένας Ουζμπέκος, ο Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, συλλαμβάνεται. Παραδέχεται ότι είναι ο δράστης της σφαγής, αλλά αλλάζει την ομολογία του κατά τη διάρκεια της δίκης του τον Φεβρουάριο του 2019.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, καταδικάζεται σε ποινή 40 ισόβια κάθειρξη, μία φορά ισόβια για καθέναν από τους 39 νεκρούς και μία ακόμη για το μακελειό.

Διπλή επίθεση κοντά στο γήπεδο της Μπεσίκτας

Στις 10 Δεκεμβρίου 2016, μια διπλή επίθεση κοντά στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας αφήνει πίσω της 47 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 39 αστυνομικούς και 160 τραυματίες.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώνονται από την έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα που ήταν σταθευμένο κοντά σε μια ομάδα αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο για τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας βομβιστής καμικάζι ενεργοποιεί τις εκρηκτικές ύλες που έφερε μαζί του στη μέση μιας άλλης ομάδας αστυνομικών.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν τα Γεράκια της Ελευθερίας του Κουρδιστάν (TAK), μια ριζοσπαστική κουρδική οργάνωση που συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Τον Μάιο του 2019, 14 ύποπτοι καταδικάστηκαν σε ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τριπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο Ατατούρκ

Στις 28 Ιουνίου 2016, μια τριπλή επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης είχε ως αποτέλεσμα 45 νεκρούς μεταξύ των οποίων 19 αλλοδαπούς, και 163 τραυματίες. Τρεις βομβιστές καμικάζι άνοιξαν πυρ στον τερματικό σταθμό πριν πυροδοτήσουν τις εκρηκτικές ύλες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8