Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Έχασε ο Τούρκος τηλεγιατρός Dr. Oz - Στους Δημοκρατικούς η έδρα στην Πενσυλβάνια

Στους Δημοκρατικούς κατέληξε η έδρα στη Γερουσία για την Πενσιλβάνια με τον υποψήφιό τους Τζον Φέτερμαν να κερδίζει στις ενδιάμεσες εκλογές τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον Τούρκο τηλεγιατρό Dr. Μεχμέτ Οζ.

BREAKING: In the Pennsylvania Senate race, Democrat John Fetterman will win, @ABC News projects. It's a flip for Democrats. https://t.co/I87ylasYWs #Election2022 pic.twitter.com/RWvrHBsQu9