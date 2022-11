Ο εκατομμυριούχος «γιατρός της Αμερικής» υποψήφιος γερουσιαστής: Τουρκοαμερικανός, τηλεπερσόνα και οπαδός του Τραμπ

Ποιος είναι ο διάσημος χειρουργός και τηλεπερσόνα των ΗΠΑ, Μεχμέτ Οζ, που διεκδικεί μία θέση στην Γερουσία. Οι στενές σχέσεις με τον Τραμπ και η τουρκική του καταγωγή.

Με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2024, και την πιθανότητα επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική ζωή της Αμερικής να φαντάζει πια δεδομένη, εκατομμύρια ψηφοφόροι σπεύδουν σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο. Ήδη αρκετοί από αυτούς έχουν ψηφίσει με επιστολικές ψήφους, σε μία εκλογική αναμέτρηση-ορόσημο για την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Οι εκλογές αναμένεται να κριθούν σε μια χούφτα πολιτείες-κλειδιά, λίγο πολύ τις ίδιες με αυτές που διεκδικήθηκαν στις εκλογές του 2020, με τα δύο αντίπαλα κόμματα να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, μεταξύ άλλων, σε Οχάιο, Τζόρτζια, Αριζόνα, Νεβάδα, Ουισκόνσιν και Νότια Καρολίνα.

Σε καμία όμως πολιτεία δεν έχει ξοδευτεί τέτοιος πακτωλός χρημάτων, ούτε έχουν πέσει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας όσο στην Πενσυλβάνια, όπου διεξάγεται μία έντονη και διχαστική μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού πολυεκατομμυριούχου χειρουργού Μεχμέτ Οζ (ο οποίος αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ) και του Δημοκρατικού πρώην δημάρχου Τζον Φέτερμαν.

Από την ιατρική στην τηλεόραση

O Μεχμέτ Οζ γεννήθηκε το 1960 στο Κλίβελαντ της πολιτείας Οχάιο, και κατάγεται από οικογένεια Τούρκων μεταναστών. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως χειρουργός, συγγραφέας και διάσημη τηλεοπτική περσόνα, καθώς συνέγραψε τη δημοφιλή σειρά βιβλίων υγείας YOU και παρουσίασε το The Dr. Oz Show (2009-22).

Ο Οζ μεγάλωσε στο Wilmington του Delaware, όπου ο πατέρας του ήταν θωρακοχειρουργός. Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (1982), απέκτησε πτυχίο M.D. από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και πτυχίο M.B.A. από τη Σχολή Επιχειρήσεων Wharton το 1986. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Οζ κατείχε διπλή υπηκοότητα, αμερικανική αλλά και τουρκική, την οποία και διατήρησε καθώς υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό.

Το 2005 ο Oz έγραψε (μαζί με τον Michael F. Roizen) το βιβλίο YOU: The Owner's Manual. Το βιβλίο -το οποίο ξεχώρισε για το ελκυστικό του χιούμορ και τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής- τον "μετέτρεψε" σε τακτικό καλεσμένο στην εκπομπή της Oprah Winfrey, κερδίζοντας το παρατσούκλι "ο γιατρός της Αμερικής".

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Oprah, πριν λίγες μέρες στήριξε δημόσια τον αντίπαλο του Οζ, γυρίζοντας του έτσι στην πλάτη παρά το γεγονός ότι η ίδια ήταν ένας από τους λόγους της ανόδου του Τουρκοαμερικανού.

Ο Μεχμέτ Οζ ανέπτυξε μία καλή σχέση με το κοινό, κάτι που οφειλόταν εν μέρει στον άνετο τρόπο του και την "ολιστική" του προσέγγιση σε θέματα υγείας. Μαζί με τον Roizen συνέχισε τη σειρά μπεστ σέλερ YOU με τα βιβλία YOU: On a Diet (2006), YOU: The Smart Patient (2006), YOU: Staying Young (2007), YOU: Being Beautiful (2008) και YOU: Having a Baby (2009).

Χάρη στην δημοτικότητα των βιβλίων και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις , ο Οζ μεταπήδησε και στο ραδιόφωνο. Το πρόγραμμα, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2008, παρουσίαζε τους Oz και Roizen να παρέχουν συμβουλές υγείας. Την επόμενη χρονιά ο Oz άρχισε επίσης να φιλοξενεί την ημερήσια τηλεοπτική σειρά The Dr. Oz Show, μία εκπομπή που περιελάμβανε πληροφορίες για διάφορα θέματα υγείας. Είχε άμεση επιτυχία στους τηλεθεατές, αλλά οι συμβουλές του Οζ στο πρόγραμμα προκάλεσαν αντιδράσεις, και το 2014 εμφανίστηκε ενώπιον επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας που επέκρινε την προώθηση προϊόντων απώλειας βάρους. Αργότερα το ίδιο έτος, μια μελέτη στο British Medical Journal διαπίστωσε ότι το 54% των συστάσεών του είτε αντιφάσκουν είτε στερούνται επιστημονικών στοιχείων. Ο Οζ απάντησε υπερασπιζόμενος το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου.

Ως προς το θρήσκευμα του, ο Οζ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως κοσμικό μουσουλμάνο. Είναι παντρεμένος με χριστιανή και έχει 4 κόρες, οι οποίες ακολούθησαν την θρησκεία της μητέρας τους. Ο ίδιος ο Οζ έχει αποφύγει επιμελώς να μιλήσει ανοιχτά για τα πιστεύω του, ενώ σε μία σπάνια εξομολόγηση είχε δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από τον σουφισμό, μία μυστικιστική "αίρεση" του σουνιτικού Ισλάμ.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς μουσουλμάνους, ο Οζ είναι Ρεπουμπλικάνος. Και ορισμένα από τα σπάνια σχόλιά του για το Ισλάμ -συμπεριλαμβανομένης μιας προειδοποίησης για την Σαρία στις Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν θεωρηθεί από άλλους μουσουλμάνους ως ισλαμοφοβική κριτική.

Το "παράδοξο" της στήριξης από τον Τραμπ και το "παράπονο" των Ρεπουμπλικάνων

Πάνω απ' όλα, όμως, η "αποξένωση" που αισθάνονται πολλοί μουσουλμάνοι από τον Δρ Οζ προέρχεται από την ξεκάθαρη υποστήριξή του από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

O Tραμπ έχει προβεί πολλάκις σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις κατά του Ισλάμ, δηλώνοντας ανοιχτά ότι "σκεφτόταν σοβαρά το κλείσιμο των τζαμιών στις ΗΠΑ", ενώ ως πρόεδρος προχώρησε στην απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε πολίτες έξι μουσουλμανικών χωρών.

Κατά μία ειρωνεία της τύχης δηλαδή, όπως αναφέρουν οι New York Times, ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος που οφείλει την πολιτική του άνοδο σε μια προσωπικότητα που διέδωσε την ισλαμοφοβία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη στην ιστορία των ΗΠΑ.

Εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή του Δρ Οζ, ενώ μετά την επικράτηση του στις εκλογές του 2018, τον διόρισε στο Προεδρικό Συμβούλιο για τον Αθλητισμό, τη Φυσική Κατάσταση και τη Διατροφή, όπου έμεινε μέχρι και φέτος τον Μάρτιο, όταν τον "ξήλωσε" ο Μπάιντεν.

Ως προς τις προγραμματικές του θέσεις, οι απόψεις του Οζ συμπίπτουν ιδιαίτερα με αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποτέλεσε σφοδρό επικριτή του Obamacare και του δικαιώματος των γυναικών στις αμβλώσεις, ενώ είναι και υποστηρικτής της οπλοκατοχής.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι όμως ισχυρίζονται ότι ο "ιστορικός χαρακτήρας" της υποψηφιότητας του Οζ έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα ενημέρωσης. Υποστηρίζουν ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν δείξει μικρό ενδιαφέρον για να σκιαγραφήσουν την άνοδο του Οζ, ενώ αντίθετα αφιέρωσαν χρόνια γράφοντας για υποψηφίους όπως η Δημοκρατική Στέισι Έιμπραμς, η οποία διεκδικεί και πάλι να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανίδα και γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης της Τζόρτζια.

"Αν ήταν ένας Δημοκρατικός με το ίδιο background και κατέβαινε στις εκλογές εναντίον ενός Ρεπουμπλικανού με παρόμοιο προφίλ όπως του Τζον Φέτερμαν, θα ήταν το μόνο για το οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί", δήλωσε ένας κορυφαίος Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος. "Ωστόσο, τώρα επικρατεί σιγή ιχθύος".

Οι σχέσεις με την Τουρκία

Πέρα από την υποστήριξη που έλαβε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μεχμέτ Οζ έχει κατακριθεί και για τις στενές σχέσεις που έχει κρατήσει με την Τουρκία, αλλά και με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ένα από τα θέματα μάλιστα με τα οποία ταυτίζεται με την Άγκυρα, είναι και η μακροχρόνια άρνηση του να αναγνωρίσει ως Γενοκτονία τις σφαγές των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915.

O Οζ έχει διατηρήσει ξεχωριστούς δεσμούς με την πατρίδα των γονιών του, καθώς όπως έχει ισχυριστεί, πολλά μέλη της οικογένειας του κατοικούν ακόμα στην Τουρκία.

"Είχα το προνόμιο, ως γιος μεταναστών, να μεγαλώσω αμερικανός, ενώ παράλληλα έμεινα σε βαθιά επαφή με τις τουρκικές μου ρίζες", δήλωσε ο Oz στο περιοδικό SJ Magazine σε συνέντευξή του το 2011. "Έχω μεγάλη οικογένεια στην Τουρκία, έζησα εκεί για ένα διάστημα ως παιδί και υπηρέτησα στον τουρκικό στρατό, κάτι που είναι υποχρεωτικό για να διατηρήσει κανείς τη διπλή υπηκοότητα". Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Οζ ψήφισε ως Τούρκος πολίτης στις τουρκικές εκλογές του 2018.

Επικριτές όμως του Οζ τον κατηγορούν ότι οι σχέσεις του με την Τουρκία δεν περιορίζονται απλά στην τουρκική του υπηκοότητα, αλλά εκτείνονται μέχρι τα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα της Τουρκίας και το κόμμα του Ερντογάν. Χαρακτηριστικά, του "επιρρίπτουν" μία συνάντηση του 2014 με τον Τούρκο πρόεδρο, πολυάριθμες εμφανίσεις με σημαίνοντα στελέχη του ΑΚΡ, ενώ από το 2017 ο Οζ λειτουργεί ως "δημόσιο πρόσωπο" της Turkish Airlines. Για να μετριάσει τις αντιδράσεις, ο Τουρκοαμερικανός υποψήφιος είχε δηλώσει πως άμα εκλεγεί στην Γερουσία, θα αποποιηθεί της τουρκικής του υπηκοότητας.

Οι πιθανότητες νίκης του στην Πενσυλβάνια

Από την στιγμή που κέρδισε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ο Μεχμέτ Οζ υπολειπόταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδιναν ισχυρό προβάδισμα στον αντίπαλο του και υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζον Φέττερμαν.

Τους τελευταίους μήνες όμως, ο Τουρκοαμερικανός έχει καταφέρει να μειώσει αισθητά την διαφορά, ενώ σύμφωνα με μετρήσεις των τελευταίων ημερών οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη σώμα με σώμα. Η μεγάλη αυτή αλλαγή δεν οφείλεται τόσο στην χαρισματική προσωπικότητα του Οζ, όσο στην γενικότερη απογοήτευση των Αμερικανών πολιτών από τα 2 χρόνια διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, αλλά και στην "ασθενική" εκστρατεία του Φέττερμαν τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Μία επικράτηση του Μεχμέτ Οζ στην Πενσυλβάνια, θα μπορούσε να αποτελέσει όντως ιστορική στιγμή, καθώς θα αποτελούσε τον πρώτο μουσουλμάνο γερουσιαστή των ΗΠΑ. Από την άλλη όμως, η νίκη του θα εξασφάλιζε πιθανότατα μία Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στην Γερουσία, δημιουργώντας ένα "κόκκινο κύμα" που θα μπορούσε να επαναφέρει τον Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ το 2024.

Πηγή: thetoc.gr