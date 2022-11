Υποψήφιος για το Κογκρέσο έλληνας ομογενής που απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι

Η ιστορία του έγινε ταινία

Ο Αλεκ Σκαρλάτος, ο νεαρός έλληναςομογενής, που εξουδετέρωσε τρομοκράτη το 2015 είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ο Ελληνικής καταγωγής Άλεκ Σκαρλάτος, εθνοφρουρός από το Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν 23 ετών τον Αύγουστο του 2015 όταν αποφάσισε να ταξιδέψει με δυο παιδικούς του φίλους στην Ευρώπη.

Ετσι λοιπόν επιβιβάστηκαν στην υπερταχεία Thallys που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Παρίσι. Στο τρένο επέβαιναν οι ίδιοι και άλλοι 554 επιβάτες. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο 26χρονος Μαροκινός Αγιούμπ Ελ Χαζάνι ο οποίος καθόταν στο τελευταίο βαγόνι. Κανείς δεν φανταζόταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε βάλει σκοπό να αιματοκυλίσει την αμαξοστοιχία.

Ο Άλεκ Σκαρλάτος, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τη θητεία του στο Αφγανιστάν, ο Σπένσερ Στόουν και ο Άντονι Σάντλερ, έγιναν παγκόσμιοι ήρωες καθώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να αφοπλίσουν τον πάνοπλο 26χρονο τρομοκράτη, αφού είχε ήδη τραυματίσει τον πρώτο επιβάτη.

Για την πράξη αυτή τους απονεμήθηκε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική κυβέρνηση ενώ προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξήρε τη γενναιότητά τους και τους απένειμε το μετάλλιο του στρατιώτη.

Μάλιστα η αποτροπή του τρομοκρατικού χτυπήματος στην καρδιά της Ευρώπης έγινε ταινία η οποία είχε την υπογραφή του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ίστγουντ.

Η ταινία βασίστηκε στην αυτοβιογραφία τους με τίτλο «15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train and three American heroes» οπου εκεί περιέγραψαν όλα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στην αμαξοστοιχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις φίλοι έγιναν και πρωταγωνιστές καθώς ο Ίστγουντ τους ζήτησε να παίξουν τους εαυτούς τους. Έτσι ο Άλεκ Σκαρλάτος έκανε το ντεμπούτο του στο χώρο του θεάματος ενώ αργότερα συμμετείχε και στο τοπικό dancing with the stars.

Υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Πλέον το πρώην μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στον πολιτικό στίβο καθώς θα είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Υποβάλλω υποψηφιότητα για το Κογκρέσο προκειμένου να φέρω την ισορροπία στην Ουάσιγκτον και να εργαστώ για λύσεις στη μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων αλλά και των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου σε όλο το Όρεγκον αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, μέσω των οποίων φροντίζει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους για την προεκλογική του εκστρατεία.

Να σημειωθεί ότι οι αντίπαλοί του τον κατηγόρησαν ότι η προεκλογική του εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από μία ΜΚΟ που ελέγχει ο ίδιος αλλά η Ομοσπονδιακή Επιτροπή των εκλογών δεν διαπίστωσε κάτι μεμπτό και έτσι συνεχίζει απερίσπαστος τον αγώνα για την εκλογή του στην πολιτεία του Όρεγκον.

