Νύχτα τρόμου στη Σεούλ: Εκατοντάδες νεκροί από ποδοπάτημα σε εορτασμούς για το Halloween

Σε 146 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου, από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ, ενώ τουλάχιστον 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανέφεραν οι πυροσβεστικές αρχές, σε νέο απολογισμό της τραγωδίας.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση δήλωσε ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ τόνισε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43