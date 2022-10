Γκουτέρες: Θα ήταν «ηλιθιότητα» ο κόσμος να συνεχίσει να στοιχηματίζει στα ορυκτά καύσιμα

Θα ήταν «ηλιθιότητα» η ανθρωπότητα να συνεχίσει να στοιχηματίζει στα ορυκτά καύσιμα, που τον «οδήγησαν στην καταστροφή», επέμεινε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο BBC ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως αν ο κόσμος είχε επενδύσει αντ’ αυτών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Είναι πασιφανές πως αν ο κόσμος, και ειδικά η Ευρώπη, είχε επενδύσει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με την ενεργειακή κρίση που γνωρίζουμε σήμερα και οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου δεν θα ήταν τόσο υψηλές», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε ερώτηση της βρετανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Δεν επενδύσαμε επαρκώς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τώρα πληρώνουμε το τίμημα», πρόσθεσε.

Current national climate commitments are falling pitifully short in an attempt to limit global temperature rise.



Leaders must listen to their people’s calls for change and lift their #ClimateAction ambition.